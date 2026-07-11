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L’Italia maschile conquista la Pool A: nel 2027 Azzurri con i Grandi d'Europa

L’Italia maschile conquista la Pool A: nel 2027 Azzurri con i Grandi d'Europa

Negli European Qualifier di Roma, i ragazzi di Cirilli hanno battuto prima l’Ucraina e poi il Portogallo raggiungendo la finale del torneo contro la Scozia che vale già il pass per l’Europeo di Londra dell’estate 2027
3 min
TagsHockey pratoEuropei 2027European qualifier

L’Italia ce l’ha fatta: battendo prima l’Ucraina nei quarti (6-2) e poi il Portogallo in semifinale (5-2) ha raggiunto la finale degli European Qualifier di Roma (CPO Giulio Onesti) e ottenuto la matematica certezza di partecipare agli Europei di Pool A che si svolgeranno dal 28 luglio all’8 agosto 2027 a Londra. La capitale inglese in quelle date ospiterà sia l’Europeo Maschile che quello Femminile, per il quale si era già qualificata la Nazionale Italiana Femminile: l’Hockey Prato italiano porterà così in Europa una storica accoppiata Femminile - Maschile, che mancava da oltre 20 anni: da Barcellona 2003.

Per l’Italia (n. 27 al mondo) sabato giornata di riposo e domenica alle ore 16:00 finalissima al CPO Giulio Onesti di Roma contro l’altra qualificata, la Scozia (n. 17 al mondo) per provare a centrare il successo nella competizione, davanti al pubblico di casa.

Il cammino degli Azzurri

Italia-Ucraina 6-2

Gara giocata con grande autorevolezza dagli Azzurri di Gianluca Cirilli, che dopo l’iniziale vantaggio ucraino a opera di Koshelenko (che gioca in Italia, nell’HC Bra), reagiscono immediatamente impiegando solo 3 minuti per pareggiare su rigore con Frascino (a fine gara premiato come miglior giocatore). Una volta raddrizzata la gara gli Azzurri impiegano poco per passare in vantaggio e l’Ucraina non li riprende più. Questi i marcatori: Koshelenko (U) 2’, 34’, Frascino (I) 5’, 45’, Harte (I) 20’, Arosio (I) 28’, Puglisi (I) 55’, Giuliani (I) 56’.

Italia-Portogallo 5-2

Italia superiore a un (comunque) buon Portogallo. Gara sempre condotta dall’inizio alla fine: sul parziale di 3-0 per gli Azzurri (minuto 43), break portoghese (3-2 al 51’) che dura due giri di lancette: gli azzurri ne fanno altri due e chiudono con un meritatissimo 5-2 che vale la Pool A dell’hockey continentale. Questi i marcatori: Frascino (I) 14’, Giuliani (I) 23’, Brocco (I) 43’, Castro (P) 46’, Ventosa (P) 51’, Puglisi (I) 53’, Gencarelli (I) 58’.

Nell'altra semifinale, successo della Scozia, che si impone per 6-4 sulla Croazia e si andrà a giocare il torneo con gli Azzurri.

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