L’Italia maschile conquista la Pool A: nel 2027 Azzurri con i Grandi d'Europa

L’Italia ce l’ha fatta: battendo prima l’Ucraina nei quarti (6-2) e poi il Portogallo in semifinale (5-2) ha raggiunto la finale degli European Qualifier di Roma (CPO Giulio Onesti) e ottenuto la matematica certezza di partecipare agli Europei di Pool A che si svolgeranno dal 28 luglio all’8 agosto 2027 a Londra. La capitale inglese in quelle date ospiterà sia l’Europeo Maschile che quello Femminile, per il quale si era già qualificata la Nazionale Italiana Femminile: l’Hockey Prato italiano porterà così in Europa una storica accoppiata Femminile - Maschile, che mancava da oltre 20 anni: da Barcellona 2003.