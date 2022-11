Hockey su pista, Mondiali donne: l'Italia chiude al quarto posto

SAN JUAN (ARGENTINA) - Non si compie il sogno della Nazionale femminile di regalarsi una medaglia di bronzo ai Mondiali di hockey pista in Argentina. Rimane la conferma come quarta forza mondiale, quella più importante vista la crescita del livello generale della competizione intercontinentale. Il Portogallo vince 3-0 la finale per il terzo posto grazie alle tre reti del talento classe 2006 Severino, che riesce a superare la grande prestazione di Caretta soprattutto nel secondo tempo, quando il calo fisico delle azzurre è stato più evidente. Due i pali delle azzurre più diverse occasioni parate dal portiere avversario che potevano cambiare le sorti del match. "Riconfermare il quarto posto di Barcellona non era semplice ma ci siamo riuscite - spiega il ct Massimo Giudice - Per il movimento italiano non è poco questo risultato. Hanno fatto un'impresa queste ragazze, nonostante alcune di loro erano anche debilitate sia dalle stanchezza delle partite che da malanni stagionali. Dobbiamo lavorare ancora di più per presentare il prossimo Europeo una formazione più lunga con le giovani che saranno il futuro della Nazionale, per poter poi giocarci il podio nel Mondiale in Italia".