Afp Giovinazzo, l'unica eccellenza del sud nella massima serie dell'hockey a rotelle

Grande entusiasmo quest’anno per l’Afp Giovinazzo per il suo ritorno nel campionato di serie A1 di hockey su pista dopo tanti anni di assenza. La nuova compagine capitanata dal pluripremiato Mr. Pino Marzella e dal nuovo Presidente Francesco Minervini sta lavorando ad un progetto molto ambizioso per rilanciare il team pugliese nelle massime vette di questo sport. La società ha sempre ritenuto il passaggio alla serie A1 molto delicato e complesso anche per la difficoltà logistiche ed economiche in un campionato molto sbilanciato verso nord che vede l’Afp Giovinazzo come unica squadra del sud Italia a dover affrontare ogni settimana estenuanti trasferte. La nuova compagine societaria sta tuttavia lavorando in tal senso anche grazie al supporto della federazione italiana hockey a rotelle nella persona del suo presidente Sabatino Aracu molto attento al rilancio sportivo nel sud e dei numerosi sponsor che stanno aiutando la squadra sostenendo il progetto. Nelle ultime due partite di campionato l’Afp Giovinazzo ha ottenuto un importante successo a Breganze ed un pareggio casalingo contro il Vercelli. C’è quindi molta attesa per il match di domenica prossima a Montebello per continuare in questa scia positiva di risultati e di punti preziosi in classifica. il club biancoverde si è presentato in serie A1 dopo la promozione della scorsa stagione da prima in classifica con una sola sconfitta e due pareggi su 30 giornate. Oltre al roster composto da ragazzi tra i 18 e 26 anni tutti giovinazzesi (Paolo Colamaria, Ottavio Dangelico, Luigi Turturro, Angelo De Bari, Fabio Camporeale, Nicola Cannato, Michele Dilillo, Luca Mezzina, Tommaso Colamaria e Vincenzo Bavaro) sono arrivati alla corte di mister Pino Marzella Antoine Le Berre, 28 anni, colonna portante della nazionale francese; Jaume Bartes, 24 anni spagnolo, con la fama di essere forte in difesa e nell’impostazione del gioco; Renato Clavel, 19 anni argentino, promessa dell’hockey su cui Marzella vuole puntare per il futuro e scommettere in una esplosione di talento e gol.