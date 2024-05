Hockey, l’Afp Giovinazzo resta in A1: che festa in città!

"Possiamo urlarlo al cielo, la stella dell’Afp Giovinazzo brillerà ancora in Serie A1". Festeggiamenti dentro e fuori la pista. Festeggiamenti per suggellare il risultato e scrollarsi di dosso un’annata pesante. Sabato sera è stata un po’ una replica della giornata in cui l’Afp Giovinazzo, l’unica squadra pugliese e del sud presente nella massima serie di hockey su pista maschile, è tornata in A1 proprio l’anno scorso in questi giorni, sempre davanti ad un pubblico che ha letteralmente riempito gli spalti del PalaPansini in ogni posto disponibile e sostenuto i ragazzi dal primo minuto fino alla fine. Sarà dunque ancora hockey di A1 per il club biancoverde del tecnico Pino Marzella che nella lotta playout ha battuto, nella 5^ gara, il Monza per 5-3 confermando la massima serie con la penultima possibilità di rimanere in gioco contro il Breganze, altra avversaria ora condannata alla A2. La vittoria doveva essere l’unico risultato possibile per ottenere la permanenza una giornata in anticipo senza i patemi del dentro o fuori nell’ultima gara proprio contro i veneti sabato prossimo in casa loro e così è stato, pur nella sofferenza di 50 minuti di gioco e fino alla fine (in vantaggio per 3-0, il Giovinazzo è stato poi raggiunto dal Monza nel secondo tempo). "Devo ringraziare tutti voi per come avete reagito – ha detto il presidente del club biancoverde Francesco Minervini ai giocatori, riuniti dopo i festeggiamenti tutti attorno allo staff dirigenziale – non è stata un’annata facile, abbiamo dovuto sudare parecchio, ma alla fine siamo qui. Si è vista tutta la differenza tra noi e il resto della serie A1, è ovvio che dovete ancora maturare, si è notato in certi episodi e in alcune gare e avrete tempo per farlo, ma bisogna lavorare per superare questa fase. Bisogna lavorare per la prossima stagione. Per quanto mi riguarda ‘squadra che vince non si cambia ma si rafforza! Per il prossimo campionato si deve puntare molto più in alto".