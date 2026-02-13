L’Hockey inline scende “In pista con il cuore”

Non si tratterà di un semplice match di regular season del campionato femminile. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicenza, avrà un importante scopo benefico: raccogliere fondi per l'associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, attraverso un'asta solidale, nella giornata mondiale dedicata alle Cardiopatie Congenite. (https://www.inpistaconilcuore.it/).

Da un'idea di Piera Costa

“In pista con il cuore” è soprattutto un’idea di una mamma originaria dell’Altopiano di Asiago, Piera Costa, che con le parole “cuore” e “hockey” convive da tempo. Una mamma-sportiva, pioniera di questa disciplina, grintosa attaccante e anima delle Devil Girls Vicenza, che dal 2018 si è trovata a dover disputare, assieme al figlio Francesco, una partita estremamente complicata dove il cuore è protagonista, da qualsiasi parte la si voglia guardare.

“Prima dell’arrivo di Francesco - racconta Piera - non avevo nessuna conoscenza di ciò che riguardava vivere con un cuore imperfetto fin dalla nascita. Francesco è nato con una cardiopatia congenita importante e prima del previsto; questo ha comportato anni di ospedalizzazione e continue battaglie che, grazie alla sua forza, abbiamo sempre vinto. Questo ti fa cambiare completamente l’idea di vita, ti fa apprezzare ogni giorno la fortuna di poter compiere qualsiasi cosa».

Da tempo Piera Costa stava pensando ad una simile iniziativa che porta con sé una doppia finalità: sensibilizzare sul tema e, contestualmente, raccogliere fondi attraverso un'asta on line delle speciali maglie da gioco prodotte dall’azienda lombarda Hoax Sportswear (con il logo realizzato proprio dalla stessa ideatrice dell’evento che nella vita lavora nell’ambito del settore grafica e comunicazione), indossate poi nel corso della sfida dalle giocatrici.

Oltretutto la società HC Milano ha deciso di raddoppiare l’impegno in favore di “In pista con il cuore” poiché anche la squadra maschile indosserà la speciale maglia in occasione dell’ultimo incontro di regular season del campionato di serie A in programma proprio sabato 14 febbraio. Le maglie dei giocatori del team maschile verranno quindi messe all’asta benefica, assieme a quelle delle colleghe del femminile.

"Cuori in 3D"

Il ricavato andrà a finanziare l’acquisto dei "cuori in 3D" realizzati dalla Fhas mediante il brand “Reanatomy”, società di Castegnero (VI), e utilizzati nell'ambito del progetto “Aesculapius”, destinato all’addestramento di giovani chirurghi e diretto dal cardiochirurgo vicentino Alessandro Frigiola, presidente dell'Associazione “Bambini cardiopatici nel mondo”. (https://www.bambinicardiopatici.it/cosa-facciamo/progetto-esculapio/)

Questo il messaggio dell’Associazione: “Il 14 febbraio, per l'associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, non è solo San Valentino, ma è anche la Giornata mondiale delle Cardiopatie Congenite. Da oltre 35 anni diamo una speranza di vita ai bambini malati di cuore che, ogni anno, nascono nei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Grazie al lavoro di intere equipe di volontari formate da chirurghi, medici, infermieri e tecnici, abbiamo effettuato più di 540 missioni operatorie e circa 5.000 operazioni salvavita. Ad oggi abbiamo formato anche centinaia di medici e operatori e con il progetto Esculapio, dal 2023, utilizziamo tecnologie avanzate come la stampa 3D e la simulazione clinica per formare cardiochirurghi e cardiologi pediatrici che operano nelle aree più svantaggiate. Grazie a chi di voi potrà sostenerci con questa bellissima iniziativa”.

Asta benefica: Le maglie originali utilizzate per la partita saranno messe all'asta on line a partire dalle ore 13.00 di venerdì 13 febbraio 2026. Tutte le modalità saranno rese note sui canali social ufficiali dell’iniziativa.