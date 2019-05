Zacon Gio, anticipo vincente

Neppure Face Time Bourbon, il capofila indiscusso dei 4 anni francesi, ha fermato la marcia inarrestabile di Zacon Gio, che a Modena nell'Unione Europea ha conquistato l'ottava vittoria consecutiva, quinto GP di fila dopo Firenze, Andreani, Città di Torino e Regione Campania. Il figlio di Ruty Grif dopo lo stacco dalla macchina è andato in pressing su Zefir Gar per sfilare poi al comando, Face Time Bourbon è rimasto all'esterno con Zidane Grif subito nella sua scia. Roberto Vecchione ha gestito a suo piacimento il leader (28.8 per i primi 400 metri, 44.1 per i 600, 58.8 per gli 800 e 1.13.1 per il km) per poi accelerare di botto al mezzo giro finale e poi ancora prima dell'ultima curva, dove Face Time Bourbon ha perso contatto. Il contropiede di Zacon Gio è stato vincente, perché in retta d'arrivo l'ospite ha trovato tardi l'azione migliore, finendogli in linea ma alla fine irrimediabilmente secondo, con l'identica media di 1.11.2 (nella foto) dopo un secondo km sul piede dell'1.09. Zidane Grif è rimasto in quota per il terzo posto, con Zlatan quarto.

GP Unione Europea (gruppo 1, 407.000 €, m. 2080): 1. Zacon Gio (R. Vecchione) 11.2, 2. Face Time Bourbon 11.2, 3. Zidane Grif 11.7, 4. Zlatan 12.0. Tot. 2,25 1,21 1,18 1,48 (1,89) Trio 25,90.

GP Unione Europea Filly (gruppo 2, 88.000 €, m. 1600): 1. Zaniah Bi (A. Gocciadoro) 11.8, 2. Zabriskie Ok 12.2, 3. Zealand As 12.7, 4. Zarina Roc 13.0. Tot. 1,54 1,29 1,44 1,90 (5,39) Trio 28,13.