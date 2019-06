3/6/2019 Ippicanews

IERI A BOLOGNA - Prestazione monstre di Victor Ferm, che nel Repubblica s'è costruito la vittoria con un percorso tutto all'assalto in terza ruota, dopo essere partito con il 6 ed essere rimasto all'esterno del leader Showmar e di Vicino Mec. Alle sue spalle, Vernissage Grif è rinvenuto altrettanto netto per il posto d'onore. GP della Repubblica-Sisal Matchpoint (gruppo 3, 40.040 €, m. 1660): 1. Victor Ferm (San. Mollo) 11.5, 2. Vernissage Grif 11.7, 3. Deimos Racing 11.9, 4 Uragano Trebì 12.0. Tot. 19,17 6,09 4,01 4,15 (133,29) Trio 4.094,02. TQQ: Tris 13-16-9, 189,16 € per 213 vincitori; Quarté 13-16-9-11, 521,80 € per 22 vincitori; Quinté 13-16-9-11-8, 4.867,00 € per 5 vincitori.

OGGI - Ore 18.40 TQQ a Taranto (t, 7ª corsa, m. 1600) Favoriti: 2-3-7-11-1. Sorprese: 13-15-4. Inizio convegno alle 15.30. Corse anche a Follonica (t, 15.20), Civitanova Marche (t, 15.40). Tv: diretta UnireSat.

FRANCIA - Ieri galoppo a Chantilly: Prix de Sandringham (gruppo 2, 130.000 €, m. 1600) 2. Pure Zen; Prix du Gros Chene (gruppo 2, 130.000 €, m. 1000) 2. Sestilio Jet; Prix du Jockey Club (gruppo 1, 1.500.000 €, m. 2100) 6. Rockemperor; Prix de Royaumont (gruppo 3, 80.000 €, m. 2400) 2. Malevra. Ieri galoppo ad Agen Le Passage: condizionata (12.000 €, m. 1200) 7. Olympea; reclamare (11.000 €, m. 1200) 4. Tea Time Desert; reclamare (10.000 €, m. 2500) 7. Biz Honor; reclamare (10.000 €, m. 1850) 7. Danse de Guerre. Ieri galoppo a Royan Le Palmyre: maiden (9.500 €, m. 2300) 8. Born Confident. Ieri galoppo a Vannes: condizionata (9.500 €, m. 1500) 5. Vent Charlie; reclamare (7.500 €, m. 2200) 5. La Roya. Ieri ostacoli a Dieppe: condizionata (20.000 €, m. 3400, siepi) Eclittica ferm.; condizionata (21.000 €, m. 3500, steeple) 3. Pessac; condizionata (20.000 €, m. 3800, siepi) 3. Apollo Creed. Oggi galoppo a Longchamp: condizionata (23.000 €, m. 1950) Esquina; maiden (30.000 €, m. 2400) Pamalican.

GERMANIA - Bel colpo di Marco Casamento, che ieri a Baden Baden ha ottenuto la 10ª vittoria tedesca nel 2019 conquistando con Itobo la prima pattern in carriera: il Grosser Preis der Badischen Wirtschaft (gruppo 2, 70.000 €, m. 2200). A Lipsia una vittoria per Tommaso Scardino (10) e una per Mirko Sanna (5).

NORVEGIA - Estratti i numeri dell’Oslo Grand Prix (gruppo 1, 300.000 €, m. 2100) del 9 giugno a Bjerke: 1 Slide So Easy, 2 Perfect Spirit, 3 Ringostarr Treb, 4 Vitruvio, 5 Bahia Quesnot, 6 Gretzky B.R., 7 Valokaja Hindö, 8 Uza Josselyn, 9 Nadal Broline, 10 Looking Superb.

GIAPPONE - Sconfitta al rientro per Almond Eye, che ieri a Tokyo s’è piazzata terza nello Yasuda Kinen (gruppo 1, 214.860.000 yen, m. 1600), battuta in foto da Indy Champ e Aerolithe: distacchi incollatura-muso.