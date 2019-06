18/6/2019 Ippicanews

OGGI - Ore 18.50 TQQ a Milano (t, 6ª corsa, m. 2250) Jackpot: Quarté 9.480,37 €, Quinté 1.904,65 €. Favoriti: 13-11-9-7-5. Sorprese: 2-8-. Inizio convegno alle 16.15. Corse anche a Napoli (g, 16.25), Civitanova Marche (t, 16.40), Castelluccio dei Sauri (t, 17). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Taranto: Tris 5-12-10, 1.310,32 € per 24 vincitori; Quarté 5-12-10-7, € per vincitori; Quinté 5-12-10-7-14, € per vincitori.

FRANCIA - Oggi galoppo a Dieppe: handicap (52.000 €, m. 1100) Imperial Tango. Oggi galoppo a Dax: condizionata (18.000 €, m. 2100) Picnic Royal.

SVEZIA - Ieri trotto a Farjestad: (60.900 sek, m. 2140) Zenzero Jet rp. Ieri trotto a Halmstad: Veidelands Amatörserie (81.400 sek, m. 2140) 2. Vertigo Np 13.9; Stolopp (81.400 sek, m. 1640) 8. Aurore d’Inverne 13.7, 9. Zeit Holz 13.8; Brizy's Lärlingsserie (69.400 sek, m. 2140) 2. Allocco Jet 15.6; Fördel Ston (81.400 sek, m. 2140) 4. Una Blessed 13.4.

NORVEGIA - I siti ippica norvegesi scrivono che un consorzio di proprietari italiani, tra i quali la Scuderia Connie (il suo Probo Op ormai da tempo corre in Svezia), ha praticamente definito l’acquisto del 6 anni Cokstile (nella foto), vincitore del Derby norvegese nel 2017. Il cavallo passerebbe in allenamento a Wim Paal, in Svezia, per puntare tanto all’Ulf Thoresens Minnelop (gruppo 1, m. 2100) del 7 luglio a Jagersro quanto all’Arjangs Stora Sprinterlopp (gruppo 2, m. 1640) del 13 luglio ad Arjang. Successivamente verrebbe trasferito in Italia, affidato a Giuseppe Tutino, con obiettivi estivi il GP Città di Montecatini (gruppo 1, m. 1640) del 15 agosto e il Campionato Europeo (gruppo 1, m. 1660) del 7 settembre a Cesena.

TORINO - Un solo ospite straniero domenica a Vinovo nel Costa Azzurra: il francese Bel Avis, vincitore del Lotteria napoletano, affidato a Jean Michael Bazire ad Andrea Guzzinati. GP Costa Azzurra (gruppo 1, 220.000 €, m. 1600): 1 Timone Ek (R. Vecchione), 2 Arazi Boko (A. Gocciadoro), 3 Tamure Roc (F. Rocca), 4 Victor Ferm (San. Mollo), 5 Bel Avis (A. Guzzinati), 6 Ursa Caf (A. Esposito), 7 Vernissage Grif (G. Riccio), 8 Very Joy (G. Di Nardo), 9 Tantalio (X).