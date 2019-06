25/6/2019 Ippicanews

OGGI - Ore 19.25 TQQ a Civitanova Marche (t, 7ª corsa, m. 2100) Jackpot: Quinté 4.537,61 €. Favoriti: 2-6-4-12-10. Sorprese: 11-1-5. Inizio convegno alle 16.35. Corse anche a Napoli (g, 17.45), Trieste (t, 18.10). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Torino: Tris 11-6-13, 233,74 € per 88 vincitori, quota con rit. (n. 14, 15) 7,80 €; Quarté 11-6-13-8, 1.008,55 € per 7 vincitori, q.r. 38,33 €; Quinté 11-6-13-8-5, n.v.

FRANCIA - Nel galoppo, ieri a Salon de Provence due vittorie per Antonio Orani (10 nel 2019), con Chante Blu a 22/1 in handicap e con Man of Letters a reclamare, e una per Jessica Marcialis (8), con Damanda’s Delight in handicap. Qualche giorno di stop per Christophe Soumillon, la cui schiena s’è “bloccata” in occasione dell’infortunio occorso alla sua Roseya nella 3ª corsa di ieri a Maisons Laffitte: il jockey belga resterà inattivo fino a venerdì. L'odierna riunione pomeridiana di corse in ostacoli a Auteuil è stata rinviata al 2 luglio per il troppo caldo. Ieri galoppo a Maisons Laffitte: handicap (55.000 €, m. 1600) 9. The Chosen One; condizionata (34.000 €, m. 1100) 9. Artisan de Paix; handicap (28.000 €, m. 1600) 6. Into The Sound; handicap (19.000 €, m. 2100) 11. Change of Gold. Oggi galoppo a Le Croise Laroche: reclamare (15.000 €, m. 1100) Philippine Cobra.

SVEZIA - Ieri trotto a Halmstad: Fyraaringslopp (197.000 sek, m. 1609) 2. Zabul Fi 11.0. Oggi trotto a Solvalla: Fördel Ston (128.200 sek, m. 2640) Zelig Bi; Spårtrappa (128.200 sek, m. 2140) Visa As.

ROMA - Ancora una classica per i 4 anni sabato a Capannelle nel GP Tino Triossi (gruppo 1, 154.000 €, m. 2100): 1 Ziosauro Jet (V. D’Alessandro), 2 Zaccaria Bar (R. Andreghetti), 3 Ze’ Maria (P. Gubellini), 4 Zefir Gar (M. Minopoli jr), 5 Zacon Gio (R. Vecchione), 6 Zidane Grif (A. Gocciadoro), 7 Zlatan (Gp. Minnucci), 8 Zirconium (A. Di Nardo), 9 Zibibbio Mdm (V. Luongo), 10 Zefiro Bell (E. Bellei), 11 Zefiro d’Ete (G. Di Nardo), 12 Zarevic Blessed (X), 13 Zufolo Grif (S. Gallo). Quattordici invece le femmine dichiarate nel Filly, il GP Antonio Carena (gruppo 2, 88.000 €, m. 1640), cinque delle quali del team Gocciadoro.

NAPOLI - Domenica invece appuntamento per i 3 anni ad Agnano nel GP Città di Napoli (gruppo 1, 154.000 €, m. 2100): 1 Albatros Joy (R. Legati), 2 Al Capone Stecca (Gp. Minnucci), 3 A Sexygirl Par (T. Di Lorenzo), 4 Axl Rose (A. Gocciadoro), 5 Aladin Effe (A. Di Nardo), 6 Ayrton Treb (A. Farolfi), 7 Antony Leone (G. Di Nardo), 8 Ananas Jet (V. Villani), 9 Argentovivo (M. Minopoli jr), 10 Alrajah One (E. Bellei), 11 Amour A Belle (V. Luongo), 12 Aramis Ek (R. Vecchione), 13 Aristotele Laser (S. Gallo), 14 Aleandro Zs (E. Baldi). Rapporto di scuderia: 5-6. Dodici femmine partenti nel GP Città di Napoli Filly (gruppo 2, 88.000 €, m. 1600).

STATI UNITI - Jean Michel Bazire ha annunciato di puntare con Aubrion du Gers all’International Trot del 12 ottobre allo Yonkers. “Le Roi” non è mai stato negli States e ne approfitterà per qualche giorno di vacanza a New York. Nel frattempo il prossimo impegno di Aubrion du Gers sarà il 7 luglio a La Capelle e non il 6 a Vichy, dove invece JMB schiererà Cleangame.

INGHILTERRA - Blue Point non ha più altro da dimostrare dopo la doppietta King’s Stand-Diamond Jubilee appena realizzata al Royal Ascot: l’allenatore Charlie Appleby e Sheikh Mohammed hanno deciso così di chiuderne la carriera di corse, il 5 anni verrà quindi subito trasferito al Dalham Hall Stud dove nel 2020 inizierà l’attività di stallone.