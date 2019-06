26/6/2019 Ippicanews

OGGI - Ore 21.25 TQQ a Padova (t, 4ª corsa, m. 1640) Favoriti: 2-11-3-1-13. Sorprese: 9-6-4. Inizio convegno alle 20.05. Corse anche a Roma (t, 17), Siracusa (t, 18.25), S. Giovanni Teatino (t, 19.45). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Civitanova Marche: Tris 2-6-5, 90,92 € per 342 vincitori; Quarté 2-6-5-12, 514,17 € per 19 vincitori; Quinté 2-6-5-12-3, 1.937,82 € per 5 vincitori.

FRANCIA - Interessante arrivo nei box di Andrea Marcialis: l’imbattuta 3 anni Shafran Mnm (nella foto). Allevata da Godolphin e acquistata da yearling per 40.000 ghinee dalla Günay Equestrian Invest GmbH (dietro il quale è un uomo d'affari dall'Azerbaijan), da puledra ha vinto una corsa in Repubblica Ceca e altre tre in Polonia, e quest’anno altre due in Germania. Dopo aver colpito in handicap a Hoppegarten con 6 lunghezze di vantaggio, l’ultimo successo è arrivato in listed ad Hanover, sui 1400 metri contro le anziane. Ieri galoppo a Le Croise Laroche: reclamare (15.000 €, m. 1100) 6. Philippine Cobra. Ieri trotto a Caen: course E (18.000 €, m. 2450) 2. Flaca 15.7. Oggi trotto a Vichy: course B (41.000 €, m. 2150) Super Fez; course E (31.000 €, m. 2150) Fun de Bellande; course D (35.000 €, m. 2150) Gattopardo Bar. Oggi ostacoli a Dieppe: reclamare (18.000 €, m. 3400, siepi) Sunday Moon, Oh My Oh My, Eclittica; condizionata (32.000 €, m. 3400, siepi) Silver Magic; condizionata (21.000 €, m. 3900, steeple) L’Estran; handicap (56.000 €, m. 3400, siepi) Colpo di Stato.

SVEZIA - All’ippodromo di Ostersund un incendio di origine non dolosa ha devastato una delle strutture per il pubblico, a fianco della tribuna principale. Nessun danno alle persone, quelli all’impianto sono stati limitati dall’intervento dei pompieri: il convegno di corse in programma venerdì è stato tuttavia spostato a Bergsaker. Ieri trotto a Solvalla: Fördel Ston (128.200 sek, m. 2640) Zelig Bi rp; Spårtrappa (128.200 sek, m. 2140) 2. Visa As 11.3. Oggi trotto a Amal: Axima Stolopp (128.200 sek, m. 2080) Vega Etoile; Torsten Janssons Minne (209.500 sek, m. 2080) Testimonial Ok; Pöttinger - STL Klass I, Försök 2 i Meeting 5 (256.500 sek, m. 2080) Venerdì.