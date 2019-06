Zacon Gio, ritorno alle origini

Zacon Gio torna a Roma, sulla pista dove tutto è cominciato. Si parla di settembre 2017, quando l’attuale fenomeno della generazione Z era allenato da Domenico Minopoli e apparteneva a Mariangela Di Lorenzo. A Capannelle al debutto si piazzò secondo e due settimane dopo sempre nell’ippodromo della Capitale conquistò il primo successo di una carriera che prometteva davvero bene, con ben otto vittorie e due secondi posti nelle prime dieci corse disputate. Quando però fu il momento di lanciarsi nel circuito classico, arrivò giusto un terzo posto nello Stabile ad Aversa e così alla fine dell’estate eccolo finire in Toscana, a imparare il tedesco da Holgerone Ehlert. Il tempo di una corsa di inquadramento, a settembre 2018, e poi da allora sempre e soltanto il migliore in ogni circostanza: una striscia di otto vittorie consecutive, le ultime cinque tutte nei gran premi (Firenze, Andreani, Città di Torino, Regione Campania e Unione Europea). La più recente, quella del 19 maggio a Modena (nella foto), l’ha spedito nell’orbita dei primaserie europei: lui, allevato dalla Bivans di Antonio Somma ma presto venduto per pochi soldi, è stato capace di battere addirittura Face Time Bourbon, il leader dei coetanei francesi, appartenente in buona parte proprio alla Bivans.

Zacon Gio è quindi la stella assoluta del Triossi di oggi a Capannelle, dove ritroverà gli avversari soliti: dodici in tutto, tra loro in particolare Zidane Grif e Zlatan che quel giorno furono terzo e quarto. Zidane Grif è stato protagonista di un’eccellente prova pubblica a Milano, il derbywinner Zlatan è invece rientrato con un discreto secondo posto proprio a Capannelle. Curiosità per il ritrovato Zaccaria Bar, che a Trieste è tornato a vincere una classica dopo un anno esatto, e per Zefiro d’Ete, che resta su sei successi di fila, l’ultimo dei quali proprio contro Zlatan e Ze’ Maria.

FILLY - Appena più affollato il GP Antonio Carena, il Filly del Triossi. Quattordici partenti, cinque sono della corazzata Gocciadoro, due di queste di una scuderia storica come la Biasuzzi e altre due di un team emergente come la Horses Our Passion. Alex, manco a dirlo, sarà in sulky a Zaniah Bi, favorita della corsa, rivelazione della primavera prima con lo stratosferico 1.10.5 sul miglio della Maura (record della pista) e poi con il netto successo modenese nel Filly del GP Unione Europea.

ORARIO - Sempre privo di impianto di illuminazione (lo avrà mai?), Capannelle manderà in pista la prima corsa alle ore 18 e il Triossi, penultima delle nove in programma, alle 20. Il giorno, per la Capitale, è quello festivo dei Ss. Pietro e Paolo: chissà se un po’ di pubblico santificherà il trotto romano...

Ore 18.40 GP Antonio Carena (5ª corsa, gruppo 2, 88.000 €, m. 1640): 1 Zima Jet (D. Battistini), 2 Ziva Ek (A. Di Nardo), 3 Zaniah Bi (A. Gocciadoro), 4 Zabrieskie Ok (R. Vecchione), 5 Zoe Amg (G. Di Nardo), 6 Zanzara Fas (G. Lombardo jr), 7 Zara (Gp. Minnucci), 8 Zola Budd (M. Cheli), 9 Zuid Afrika Jbay (E. Baldi), 10 Zarina Roc (V.P. Dell’Annunziata), 11 Zealand As (P. Gubellini), 12 Zacapa Bi (A. Greppi), 13 Zoe degli Dei (E. Bellei), 14 Zona Da (R. Andreghetti). Rapporti di scuderia: 2-4, 3-12. Favorite: Zaniah Bi, Zabriskie Ok, Zealand As.

Ore 19.05 TQQ (6ª corsa, m. 2060-2080-2100) Favoriti: 13-11-15-14-9. Sorprese: 6-4-5.

Ore 20 GP Tino Triossi (8ª corsa, gruppo 1, 154.000 €, m. 2100): 1 Ziosauro Jet (V. D’Alessandro), 2 Zaccaria Bar (R. Andreghetti), 3 Ze’ Maria (P. Gubellini), 4 Zefir Gar (M. Minopoli jr), 5 Zacon Gio (R. Vecchione), 6 Zidane Grif (A. Gocciadoro), 7 Zlatan (Gp. Minnucci), 8 Zirconium (A. Di Nardo), 9 Zibibbio Mdm (V. Luongo), 10 Zefiro Bell (E. Bellei), 11 Zefiro d’Ete (G. Di Nardo), 12 Zarevic Blessed (A. Farolfi), 13 Zufolo Grif (S. Gallo). Favoriti: Zacon Gio, Zidane Grif, Zlatan.

Inizio convegno alle ore 17. Tv: diretta UnireSat.