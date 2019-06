Zacon Gio, nona col record

Nona vittoria e sesto gran premio di fila per Zacon Gio. Stavolta non c’era neanche Face Time Bourbon e allora ieri Andreani, Città di Torino, Regione Campania e Unione Europea. E difficilmente sarebbe cambiato qualcosa senza la rottura sull’ultima curva di Zidane Grif, ancora una volta balordo sulla pista romana che già gli è costata il Derby.

Favorito a 2/5, quota grassa, Zacon Gio è filato al comando su Zaccaria Bar e Ziosauro Jet, con Zidane Grif rimasto di fuori a trascinarsi Zefiro d’Ete. Pochi sussulti, dopo i primi 400 metri in 29”4 e passaggio al km comodo: di fronte Roberto Vecchione ha iniziato a disperdere il gruppo e solo Zidane Grif e Zaccaria Bar gli sono rimasti vicini. Sul finire dell’ultima curva la rottura di cui sopra, così la retta d’arrivo è stata una passerella per Zacon Gio, che chiudeva col record della corsa (1'11”3: lo toglieva a Raja Mirchi, 1'12”1) su Zaccaria Bar, valido secondo ma ben discosto.

«Con lui non sto mai tranquillo - il commento dell’allenatore Holger Ehlert - è ancora un bambinone (facciamo puledro? - ndr). Però continua a migliorare e va forte: stavolta è andato da 1'11”3 e Roma non è Solvalla... Ora correrà a Cesena o Montecatini, poi ci piacerebbe andare all’International Trot». Ma forse per quello meglio aspettare...



ZANIAH AHI... - Tutto come da copione, anzi no, nel GP Carena, il Filly del Triossi. Ai 100 finali la battistrada Zabriskie Ok “tirava su” quel tanto che costringeva Alex Gocciadoro a fare lo stesso con Zaniah Bi ma la favorita perdeva il trotto. Alex la rimetteva al volo e passava il traguardo per primo di pochissimo, però la squalifica era inevitabile e così la vittoria andava a Zabriskie Ok, che di Zaniah Bi è compagna di allenamento. «Sono stato fortunato», ammetteva con onestà Vecchione, che più tardi con Zacon Gio sarebbe diventato il primo driver a “doppiare” Carena e Triossi nello stesso anno.

GP Tino Triossi (gruppo 1, 154.000 €, m. 2100): 1. Zacon Gio (R. Vecchione) 11.3, 2. Zaccaria Bar 11.7, 3. Zefiro d’Ete 12.5, 4. Zlatan 12.6. Non ha corso Ze’ Maria. Tot. 1,35 1,00 1,02 1,04 (8,13) Trio 38,53.

GP Antonio Carena (gruppo 2, 88.000 €, m. 1640): 1. Zabriskie Ok (R. Vecchione) 12.3, 2. Zima Jet 12.9, 3. Zuid Afrika Jbay 12.9, 4. Zoe Amg 13.0. Tot. 4,57 2,55 5,09 3,52 (53,98) Trio 325,54.

TQQ: Tris 7-17-14, 97,89 € per 319 vincitori; Quarté 7-17-14-6, 864,02 € per 9 vincitori; Quinté 7-17-14-6-15, n.v.