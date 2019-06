Axl Rose padrone del palco

One-horse-show sul palco, pardon sulla pista di Agnano. Axl Rose, il cavallo che porta il nome del front man dei dei Guns N' Roses, è stato l’autentico mattatore del GP Città di Napoli, una delle tradizionali tappe del circuito classico per i 3 anni di trotto (nella foto). In partenza Alex Gocciadoro ha fatto sfogare il velocissimo Ayrton Treb e Al Capone Stecca ma appena sulla retta di fronte ha lanciato in avanti il grande favorito, che con i primi 600 metri in 44.2 ha volato i due per fare corsa per conto suo. Lungo il percorso non c’è stato bisogno di esagerare, così al mezzo giro conclusivo Axl Rose ha fatto i fuochi d'artificio mettendo in difficoltà Ayrton Treb, poi in errore sull’ultima curva, e soprattutto tenendo a bada Al Capone Stecca, in pressing al suo esterno. In retta d’arrivo Axl Rose chiudeva da padrone, a media di 1.13.9 (resta imbattuto ad Agnano, dove ha vinto anche il GP Mipaaft 2018), con Al Capone Stecca che si adeguava secondo. Un accorto Enrico Bellei sbucava all’interno con e toglieva il terzo posto ad Ananas Jet, con A Sexygirl Par generosa quinta dopo onerosa risalita in terza ruota. «È il migliore di sempre, a 3 anni, tra i cavalli che abbiamo avuto», il commento di Gocciadoro jr su Axl Rose, che è figlio della sua indimenticata campionessa Linda di Casei e che nella circostanza gli ha fatto dimenticare il doppio smacco del giorno prima a Roma con Zaniah Bi e Zidane Grif.

Nel Filly, in precedenza, c’era stata la conferma di Audrey Effe, favorita e subito leader: sesta vittoria di fila, terzo GP dopo Nazionale Filly e Cacciari (1.12.3: record europeo femminile della generazione 2016). In arrivo è stata solo avvicinata da un'ottima Alouette, con Amber Prad terza in calo fatale dopo giro del mondo.

GP Città di Napoli-TQQ (gruppo 1, 154.000 €, m. 2100): 1. Axl Rose (A. Gocciadoro) 13.9, 2. Al Capone Stecca 14.0, 3. Alrajah One 14.2, 4. Ananas Jet 14.2, 5. A Sexygirl Par 14.5. Tot. 1,30 1,16 1,39 1,79 (2,54) Tris 4-2-10, 10,43 € per 2.604 vincitori; Quarté 4-2-10-8, 120,25 € per 72 vincitori; Quinté 4-2-10-8-3, n.v.

GP Città di Napoli Filly (gruppo 2, 88.000 €, m. 1600): 1. Audrey Effe (A. Farolfi) 12.3, 2. Alouette 12.4, 3. Amber Prad 12.6, 4. Antracite Jet 13.1. Tot. 1,76 1,38 6,59 2,75 (15,53) Trio 66,22.