1/7/2019 Ippicanews

MERANO - Un grande protagonista per il week-end ostacolistico a Merano: il 36enne fantino ceco Jan Faltejsek ha vinto quattro dei cinque GP e si è piazzato secondo nell’altro! Sabato ha portato a casa Gran Corsa Siepi d’Italia con Stuke e Criterium di Primavera con Edidindo, ieri Grande Steeple-Chase d’Europa con Notti Magiche e Grande Steeple-Chase di Roma con Broughton. È stato battuto solo nel Vanoni, con Pessac, da Jan Kratochvil con Prince of Orage. Grande Steeple-Chase d’Europa (gruppo 1, 65.000 €, m. 4600, steeple): 1. Notti Magiche (J. Faltejsek), 2. Al Bustan, 3. Zanini, 4. Almost Human. Non ha corso Return Flight. Distacchi: 2 1/2 - 4 3/4 - lontano. Tot. 2,16 1,47 1,12 (7,10) Trio 13,69. Grande Steeple-Chase di Roma (gruppo 3, 30.000 €, m. 4100, cross): 1. Broughton (J. Faltejsek), 2. Fly Filo Fly, 3. Amaranthus, 4. Silver Tango. Non ha corso Creep Desbois. Distacchi: 5 3/4 - testa - inc. Tot. 2,19 1,33 1,44 (3,88) Trio 8,97. Premio Ezio Vanoni (40.000 €, m. 3800, steeple): 1. Prince d’Orage (J. Kratochvil), 2. Pessac, 3. Leonardo da Vinci, 4. Pazzesco. Non ha corso Dajuka. Distacchi: 2 1/4 - 6 1/2 - 2 3/4. Tot. 1,35 1,14 1,42 (3,06) Trio 5,09.

MILANO - Sorpresissima nel Giubileo (nella foto), ultima pattern stagionale a San Siro: Lapulced’acqua, estrema outsider del campo a quasi 29 contro 1, ha messo in fila i più attesi Time To Choose, Out of Time e Cherisy. Premio del Giubileo a Milano (gruppo 3, 71.500 €, m. 1800 p.g.): 1. Lapulced’acqua (S. Mulas), 2. Time To Choose, 3. Out of Time, 4. Cherisy. Distacchi: 1/2 - inc. - c.inc. Tot. 29,44 9,56 2,63 (61,45) Trio 365,89.

OGGI - Ore 22.10 TQQ a Taranto (t, 7ª corsa, m. 1600) Jackpot: 5.115,46 €. Favoriti: 15-6-11-5-14. Sorprese: 1-8-7. Inizio convegno alle 19.05. Corse anche a Follonica (g, 18.05), Siracusa (t, 18.45), Albenga (t, 20.15). Tv: diretta UnireSat.

FRANCIA - Nel galoppo, ieri a Saint Cloud trasferta molto redditizia per Lanfranco Dettori, con una splendida doppietta in pattern: prima ha colpito nel Prix de Malleret (gruppo 2, 130.000 €, m. 2400) con Mehdaayih, poi nel Grand Prix de Saint Cloud (gruppo 1, 400.000 €, m. 2400) con Coronet, entrambe allenate da John Gosden. Entusiasmante il successo conquistato con Coronet, questa al primo gruppo 1 vinto dopo dieci tentativi falliti: distacchi corta incollatura e corta testa, dopo varco interno allo steccato e gran rimonta. A Casterà Verduzan prima vittoria francese per Perego, allenato da Maurizio Guarnieri (8 nel 2019). In ostacoli, a Wissembourg alla seconda uscita in siepi è arrivato il primo successo per il 4 anni Da Vinci Hand, allenato da Davide Satalia (3). Ieri galoppo a Saint Cloud: Prix de Saint Patrick (listed, 55.000 €, m. 1600) 4. Tel Aviv; maiden (27.000 €, m. 1200) 4. Vinyl Track; handicap (52.000 €, m. 2400) 2. Checkpoint Charlie, 15. Rumbo Norte. Ieri galoppo a Royan La Palmyre: condizionata (8.500 €, m. 1600 ) 3. La Roya. Ieri galoppo ad Argentan: reclamare (13.000 €, m. 2100) 2. Ale Tango; condizionata (16.000 €, m. 2800) 4. Sensazione Poy. Ieri galoppo a Casterà Verduzan: condizionata (10.000 €, m. 1700) 1. Perego (prop. R. Angioli; allen. M. Guarnieri). Ieri ostacoli a Wissembourg: condizionata (13.000 €, m. 3800, siepi) 1. Da Vinci Hand (prop. G. Ruscelli; allen. D. Satalia), Sainte d’Authie ferm. Ieri trotto a Moulins la Marche: course F (16.000 €, m. 2825, montato) Terribile Gso cad. Ieri trotto a Savenay: course F (17.000 €, m. 3125) 2. Temon Your Sm nc. Oggi galoppo a Gabarret: (€, m. ) Cinquatia; (6.500 €, m. ) I Was Only Joking. Oggi galoppo a Aix Les Bains: (14.000 €, m. ) E Se Poi Fossi. Oggi ostacoli a Sablé sur Sarthe: (10.000 €, m. ) Oh My Oh My.

SPAGNA - Ieri a Madrid, in un HL (17.000 €, m. 2200), secondo successo consecutiva per il 3 anni Cossio, allenato da Manuela Augelli (9 vittorie nel 2019).

GERMANIA - Ad Amburgo sabato una vittoria per Miki Cadeddu (23 nel 2019), ieri una per Marco Casamento (18).

SCOMMESSE - Da oggi anche la Francia abolisce il rapporto di scuderia agli effetti del gioco: verrà indicato nel campo dei partenti, ma ogni cavallo della stessa scuderia avrà chance singola per le scommesse.