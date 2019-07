Tagliacozzo "presidenziale”

Una giornata speciale, quella di sabato all'Ippodromo dei Marsi a Tagliacozzo. In occasione della visita ufficiale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella cittadina abruzzese, è stato infatti allestito un convegno speciale con un montepremi complessivo di circa 70.000 euro. In programma sei corse, con inizio alle ore 17, intitolate ad alcuni dei Presidenti del passato: nell'ordine Giovanni Gronchi, Antonio Segni, Giuseppe Saragat, Sandro Pertini, Carlo Azeglio Ciampi e Luigi Einaudi. In tutto cinquantacinque i cavalli dichiarati partenti, per una media di poco superiore ai nove per corsa: le prove più ricche saranno gli handicap dedicati a Gronchi e Pertini, Mattarella per gli altri impegni istituzionali previsti nella giornata non potrà essere all'ippodromo ma è previsto un sorvolo dell'elicottero presidenziale sopra l'impianto marsicano.

Dopo questa giornata di corse aggiunta, a Tagliacozzo si correrà tutte le domeniche fino al 18 agosto. Clou della stagione estiva, tra il 4 e l'11 agosto, saranno il 17° G.P. Città di Tagliacozzo, il Criterium Marsicano e il Premio Regione Abruzzo. Novità interessante i due GP dedicati ai purosangue arabi, in collaborazione con l'ANICA (Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo).