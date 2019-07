8/7/2019 Ippicanews

Norvegia, provincia dell’Italia: Vitruvio primo e Voltaire Gifont terzo ieri a Jarlsberg nell’Ulf Thoresen Minnelop (nella foto). E peccato che Ringostarr Treb, quarto sul traguardo ma squalificato per aver deviato su altro cavallo. Vitruvio è stato protagonista di uno show ancora più pirotecnico di quando un mese fa aveva conquistato l’Oslo Grand Prix: stavolta era addirittura ultimo sulla curva conclusiva ma in retta d’arrivo con Jorma Kontio ha letteralmente volato (media finale 1.10.7) fino a sopravanzare in modo abbastanza netto Makethemark, che aveva chiuso di poco favorito al betting. Molto bene anche Voltaire Gifont, per primo all’assalto del battistrada Racing Mange. In precedenza per il team Gocciadoro era arrivata un’altra vittoria con Volnik du Kras, affidato a Pietro Gubellini, nell’Anders Jahres Pokalløp, in 1.11.8: sono così ora 25 le vittorie dei “gialli” in questa “campagna” scandinava (18 in Svezia, 4 in Norvegia e 3 in Finlandia).

NORVEGIA - Ieri trotto a Jarlsberg: Champion Løpet (135.000 nok, m. 2100) 4. Zaire Wise As 12.6; Anders Jahres Pokalløp (405.000 nok, m. 2100) 1. Volnik du Kras (prop. G. Vessichelli; allen. A. Gocciadoro) 11.8; Ulf Thoresen Minnelop (gruppo 1, 1.450.000 nok, m. 2100): 1. Vitruvio (prop. Scud. Pink & Black; allen. A. Gocciadoro) 10.7, 3. Voltaire Gifont, Ringostarr Treb sq.

FRANCIA - Italiani in festa nel galoppo a Deauville: colpo grosso di Sandyssime nel Grand Handicap de Normandie (70.000 €, m. 1600), per l’allenamento di “Botti France” (22 vittorie nel 2019). Tra i fantini, una doppietta da 21/1 per Cristian Demuro (76) con Bolleville e Maktava e soprattutto una da 18/1 per Lanfranco Dettori con Too Darn Hot nel Prat e Joplin in una listed. Ad Aix les Bains un successo per Pierantonio Convertino (7), con My Premier County. Ieri galoppo a Deauville: Prix Kistena (listed, 55.000 €, m. 1200) 5. Eagleway; handicap (70.000 €, m. 1600) 1. Sandyssime (prop. M. Meiohas 95%/S. Carnevali 5%; allen. A. e G. Botti); Prix Jean Prat (gruppo 1, 400.000 €, m. 1400) 9. Pure Zen. Ieri galoppo a Aix les Bains: reclamare (13.000 €, m. 1200) 3. Morgenstern. Ieri galoppo a Vittel: reclamare (12.000 €, m. 1300) 3. Jayadeeva. Ieri galoppo a Vitteaux: condizionata (6.000 €, m. 2600) 4. Imperatrice Morny. Ieri galoppo a Castéra Verduzan: maiden (9.500 €, m. 2400) 8. Family Portrait; reclamare (8.500 €, m. 1700) 3. Olympea, 6. Danse de Guerre. Ieri trotto a La Capelle: course D (20.000 €, m. 2750) 3. Gente di Roma 17.6. Ieri trotto a Montier en Der: course D (14.000 €, m. 3000, erba) 13. Fun de Bellande 26.1.

GERMANIA - Ieri ad Amburgo il 150º Deutsches Derby (gruppo 1, 650.000 €, m. 2400) è stato vinto dal favorito Loccario, Dario Vargiu dodicesimo in sella a Beam Me Up.

AUSTRIA - Ieri a Baden una vittoria, con Pocahontas Diamant, questa allenata dal team Gocciadoro, e un terzo posto in sei ingaggi per Giampaolo Minnucci. Nel convegno non piazzati Paolo Scamardella e Jessica Pompa nei rispettivi ingaggi.

STATI UNITI - Impresa pazzesca di Atlanta: vincendo al Meadowlands la Graduate Final (250.000 $, m. 1609) per i 4 anni, ha portato il record del mondo sotto l’1'08”, trottando il miglio in 1'49”1, a media quindi di 1'07”9. In sulky aveva Yannick Gingras. Il precedente primato era l'1'49”2 realizzato nel 2017 da Hannelore Hanover.

