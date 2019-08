9/8/2019 Ippicanews

OGGI - Ore 19 TQQ a Follonica (g, 4ª corsa, m. 1650 sabbia) Jackpot: Quinté 1.424,14 €. Favoriti: 4-6-9-3-1. Sorprese: 2-5-7. Inizio convegno alle 17.20. Corse anche ad Albenga (t, 20.35), Sassari (g, 20.45), Cesena (t, 21.10). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a SS. Cosma e Damiano: Tris 8-7-14, 1.536,45 € per 20 vincitori; Quarté 8-7-14-3, 9.223,30 € per 1 vincitore; Quinté 8-7-14-3-1, n.v.

FRANCIA - Nel trotto, ieri a Enghien in un “classe B ” quinta vittoria in carriera per la 4 anni Florida Sport, portacolori della Scuderia Bruni (11 nel 2019). Dieci avversari martedì per Vitruvio a Enghien nel Prix Jean Luc Lagardere (gruppo 2, 130.000 €, m. 2875): tra loro un quartetto allenato da Jean Michel Bazire, guidato da Cleangame, e l’altra italiana Tessy d’Ete. Destinazione Italia per Billie de Montfort: la 8 anni allenata da Sebastien Guarato, reduce dal terzo posto nel GP de Wallonie vinto da Bold Eagle, dopo un altro ingaggio in patria dovrebbe arrivare a Cesena per il Campionato Europeo del 7 settembre. Nel galoppo a Deauville una vittoria per Cristian Demuro (88 nel 2019), con Prime Minister, e una per Attilio Giorgi (7 da allenatore, 4 da proprietario) con la 4 anni Money Sister: l’aveva reclamata a fine luglio per 8.112 euro, gliel’hanno subito acquistata per 10.150 alla prima corsa con la sua giubba.

Ieri trotto a Enghien: classe C (38.000 €, m. 2150) 12. Gabriella Sport 16.2; classe B (44.000 €, m. 2875) 1. Florida Sport (prop. Scud. Bruni) 15.2; course D (37.000 €, m. 2150) 7. Uragano Stecca 13.4, 8. Ulberto 13.4. Ieri galoppo a Deauville: reclamare (16.000 €, m. 1500 aw) 1. Money Sister (prop. e allen. Att. Giorgi), non ha corso Bonifacio; maiden (25.000 €, m. 1300 aw) 5. Gardol Man; handicap (21.000 €, m. 1900 aw) 10. King Nelson. Oggi galoppo a Clairefontaine: condizionata (34.000 €, m. 1400) Anfrati.

SVEZIA - Cambio di programma per Volnik du Kras, destinato ad altri ingaggi dal team Gocciadoro: niente Jubileumspokalen (gruppo 1, 1.965.000 sek, m. 2140) di mercoledì ad Aby, nel quale sarà invece al via il compagno di allenamento Vincerò Gar. Ufficializzato il prossimo obiettivo di Ringostarr Treb: il recente vincitore dell’Hugo Abergs Memorial tornerà in pista il 24 agosto a Bergsaker nel Sundsvall Open Trot (gruppo 1, sek, m. 2140).

INGHILTERRA - Giovani italiani alla ribalta ieri in Inghilterra. Nuovamente oltre Manica, dove aveva già ottenuto 1 vittoria nel 2015 (ne vanta invece 7 in Italia), Gianluca Sanna a segno ieri a Haydock in un handicap per allievi fantini in sella a Four Kingdoms. Al secondo ingaggio in carriera, a Yarmouth subito un successo per Lorenzo Atzori, con Envisaging in un altro handicap per allievi che ha visto al secondo posto Stefano Cherchi con Seprani e al quarto Marco Ghiani con Coverham. Dopo essere stato a scuderia da Luca Cumani, ma anche dal figlio Matt, Atzori ora collabora per James Fanshawe.

ARABIA SAUDITA - Il principe saudita Bandar bin Khalid Al Faisal ha presentato ieri la Saudi Cup 2020, che il 29 febbraio a Riad diventerà la corsa più ricca del mondo con ben 20 milioni di dollari di montepremi (la Pegasus World Cup 2017 e 2018 a Gulfstream Park era arrivata a 16). Previsto un numero massimo di 14 partenti con soldi per i primi 10 classificati, sui 1800 metri con una sola curva sul dirt dell’ippodromo King Abdulaziz (nella foto). La Saudi Cup è già nel mirino di Gronkowski, secondo di Thunder Snow nella Dubai World Cup 2019, e e del suo compagno di colori Axelrod, con i quali la Phoenix Thoroughbreds punterà poi alla DWC 202 del 28 marzo a Meydan.

MONTECATINI - Estratti ieri i numeri per le due batterie del GP Città di Montecatini (gruppo 1, 154.000 €, m. 1640) di giovedì 15 al Sesana. Batteria A: 1 Showmar (A. Guzzinati), 2 Vernissage Grif (X), 3 Deimos Racing (E. Bellei), 4 Santiago de Leon (R. Vecchione), 5 Very Good Zs (X), 6 Super Star Reaf (X), 7 Arazi Boko (A. Gocciadoro), 8 Zecchinodoro Fks (M. Minopoli jr), 9 Pantera del Pino (R. Legati). Batteria B: 1 Attack Diablo (A. Gocciadoro), 2 Trillo Park (I. Guasti), 3 Sonia (R. Legati), 4 Uragano Trebì (R. Vecchione), 5 Vincent Sm (M. Minopoli jr), 6 Victorious Men (R. Andreghetti), 7 Stella di Azzurra (F. Esposito), 8 Tinto (A. Farolfi), 9 Cokstile (A. Di Nardo).

MONTEGIORGIO - Definiti i dieci driver che domenica 18 al San Paolo parteciperanno alla finale del Campionato Italiano Guidatori Trotto 2019: Roberto Vecchione (vincitore CIGT 2018), Roberto Andreghetti, Enrico Bellei, Antonio Di Nardo e Alessandro Gocciadoro (classifica GP), Dario Battistini, Davide Cangiano, Gaetano Di Nardo, Edoardo Loccisano e Romano Tamburrano (qualificatisi nella semifinale del 4 agosto).