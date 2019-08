19/8/2019 Ippicanews

MONTEGIORGIO - Due vincitori a 10 contro 1 per i due GP di ieri sera al San Paolo. Prima c’è stato il successo della trascurata Alcatraz Stecca fra i 3 anni sul miglio: in rottura ancora prima dello stacco il favorito Argentovivo, ottima la sua prestazione tutta all’esterno, chiusa a media di 1.12.6 sul miglio, con mezzo giro finale che ha fatto la differenza. Vana la rincorsa di All Wise As, che aveva cercato di tenere la scia di Alcatraz Stecca sul cambio di marcia della vincitrice ai danni del battistrada Americio Jet. Poi è stato il turno di Victor Chuc Sm, pure lui al primo successo classico, nel Basilio Mattii per gli anziani. Ha risolto con un giro finale all’assalto, superando al passaggio davanti alle tribune Tornado Spritz, che s’era trovato leader all’uscita dalla curva per l’improvviso errore della leader Peace of Mind (che ha letteralmente saltato un paletto colpevolmente tutto piegato verso l’interno della pista), e poi respingendo tutta strada Tamure Roc . La sua vittoria consegnava al campione uscente Roberto Vecchione (nella foto), con 24 punti, quella nel Campionato Italiano Guidatori Trotto, conquistato così per la quarta volta dopo le tre affermazioni nel 2004, nel 2008 e nel 2018. Brutta corsa, il Mattii, con rotture in serie già nei primi metri di corsa e poi la discutibile dinamica dell'errore di Peace of Mind: alla fine solo in quattro sopravvissuti fino al traguardo.

GP Marche (gruppo 3, 40.040 €, m. 1600): 1. Alcatraz Stecca (Gp. Minnucci) 12.6, 2. All Wise As 12.9, 3. Alessandro Bar 13.3, 4. Americio Jet 13.6. Tot. 10,71 3,06 1,97 11,97 (9,21) Trio 119,00.

GP Basilio Mattii-finale CIGT (gruppo 3, 40.040 €, m. 1600): 1. Victor Chuc Sm (R. Vecchione) 11.9, 2. Tamure Roc 12.1, 3. Tornado Spritz 12.3, 4. Raissa Sere 12.6. Tot. 11,81 2,41 1,54 2,67 (15,31) Trio 498.13.

IERI - TQQ a Casarano: Tris 3-5-1, 278,70 € per 69 vincitori; Quarté 3-5-1-11, 5.499,64 € per 1 vincitore; Quinté 3-5-1-11-10, n.v.

OGGI - Ore 22.40 TQQ a Ss. Cosma e Damiano (t, 7ª corsa, m. 2100) Jackpot: Quinté 1.041,53 €. Favoriti: 10-15-16-1-11. Sorprese: 8-2-12. Inizio convegno alle 20.10. Corse anche ad Albenga (t, 20.25). Tv: diretta UnireSat.

FRANCIA - Nel galoppo, altra trasferta proficua per Lanfranco Dettori, ieri a Deauville a segno con Dame Malliot nel Prix de Pomone (gruppo 2, 130.000 €, m. 2500) e con Coronet nel Prix Jean Romanet (gruppo 1, 250.000 €, m. 2000): per Frankie è il 13º gruppo 1 in 80 giorni. Un doppio anche per Cristian Demuro (93 nel 2019), con Viscount Barfield in un ricco handicap per velocisti e Goerge The Prince in un altro handicap.

Ieri galoppo a Deauville: maiden (27.000 €, m. 1200) 7. Vinyl Track. Ieri galoppo a Pompadour: maiden (10.000 €, m. 1200 sabbia) 2. Hook, 4. La Zisa, 6. Capo Falcone. Ieri trotto a Le Mont Saint Michel: course D (30.000 €, m. 2000) 6. Acrobate 13.9. Ieri trotto a Cabourg: course d (18.000 €, m. 2775) 6. Elana Sport 20.6.

SVEZIA - Ieri a Tingsryd quarta vittoria in dieci corse in Svezia per il 7 anni Thriller Np, stavolta sulla distanza del doppio miglio, con Zio Tom Jet quasi in linea al secondo posto per un’accoppiata tutta di proprietari italiani. Ieri trotto a Tingsryd: Börjes Sport (81.400 sek, m. 1609) 5. Vertigo Np 11.4; Börjes Hästsport - Stayermästaren (128.200 sek, m. 3218) 1. Thriller Np (prop. N. Pisacane) 15.4, 2. Zio Tom Jet 15.5; Börjes Spel och Förbutik (128.200 sek, m. 1609) 6. Tango Negro 10.3.