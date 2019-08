Derby, anticipo e numeri

Tardi per tardi (la richiesta di HippoGroup Roma non era certo di ieri...), questa mattina il Mipaaft ha disposto l’anticipo delle batterie del Derby e delle Oaks di trotto da domenica 1 settembre a sabato 31 agosto, in modo da evitare la concomitanza con il derby calcistico Lazio-Roma in programma appunto alle ore 18 dell’1 settembre.

Sempre stamattina, come da tabella di marcia, sono stati estratti i numeri delle batterie che a Capannelle qualificheranno per le finali di domenica 22 settembre ad Agnano (sì, è sempre bene sottolineare l’incongruenza tecnica: batterie in una pista e finali in un’altra!). Questo l’esito dei sorteggi per il Derby:

Batteria A - 1 Ayrton Treb, 2 Alchemist Bi, 3 Albatros Joy, 4 Antony Leone, 5 A Sexygirl Par, 6 Axl Rose, 7 Aristotele Laser

Batteria B - 1 Amon You Sm, 2 Alex Mede Sm, 3 Amancio, 4 Argentovivo, 5 Acciaio, 6 Ares Caf, 7 Anthony Gar

Batteria C - 1 Arden Wise As, 2 Al Capone Stecca, 3 Admiral Effe, 4 Aramis Bar, 5 Alrajah One, 6 Ananas Jet, 7 Assisi Pax, 8 Ari Lest

In virtù dell’anticipo al 31 agosto, la dichiarazione ufficiale dei partenti delle altre corse del convegno è stata posticipata da lunedì 26 agosto entro le ore 11 a mercoledì 28 entro le ore 9. Quella per batterie di Derby e Oaks resta fissata entro le ore 11 di lunedì 26.

Non è ancora stato deciso l'orario di inizio del convegno di corse: si parla delle 15, tuttavia dovrebbe essere posticipato quanto più possibile qualora il caldo di fine agosto fosse ancora torrido, salvo previsioni meteo di altro genere. E comunque tutto quanto compatibilmente con la mancanza dell'impianto di illuminazione sulla pista romana, ovvio...