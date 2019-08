Derby e Oaks a 18 carati

Capannelle evita la concomitanza con Lazio-Roma di domani alle 18 e anticipa a oggi il convegno incentrato sulle batterie di Derby e Oaks, le cui finali si disputeranno a Napoli il 22 settembre. Nel Nastro Azzurro attenzione massima per il grande favorito Axl Rose, impegnato nel 1º heat e comunque già certo della qualificazione in quanto leader delle Derby Series (in finale i primi quattro di ogni heat, più altri due se nei dodici ci sono i migliori della classifica). Axl Rose, con Alex in sulky, sarà uno dei 18 cavalli, 8 maschi e 10 femmine, schierati dal team Gocciadoro tra Derby e Oaks! Occhio poi alla 2ª batteria delle femmine (qui passano le prime quattro e stop: niente ripescaggi), con la capofila Audrey Effe (nella foto) misurata da Avena Jet, di proprietà svedese e novità per le nostre piste. Gli altri portacolori di scuderie estere impegnati oggi saranno Aramis Bar nel Derby, Amelie Grif, All Wise As e Always Br Ready nelle Oaks: tra questi, Aramis Bar e Amelie Grif sono allenati in Svezia, invece Avena Jet è ora stata trasferita in training da Holger Ehlert.

OGGI A ROMA (t, ore 15.30) Ore 15.55 1ª batteria Derby (2ª corsa, 22.000 €, m. 2100): 1 Ayrton Treb (A. Farolfi), 2 Alchemist Bi (E. Bondo), 3 Albatros Joy (R. Legati), 4 Antony Leone (G. Di Nardo), 5 A Sexygirl Par (V. Castiglia), 6 Axl Rose (A. Gocciadoro), 7 Aristotele Laser (Sav. Gallo). Favoriti: Axl Rose, Antony Leone, A Sexygirl Par. Ore 16.20 2ª batteria Derby (3ª corsa, 22.000 €, m. 2100): 1 Arden Wise As (A. Gocciadoro), 2 Al Capone Stecca (Gp. Minnucci), 3 Admiral Effe (J. Verbeeck), 4 Aramis Bar (A. Guzzinati), 5 Alrajah One (A. Greppi), 6 Ananas Jet (R. Vecchione), 7 Ari Lest (M. Stefani). Favoriti: Al Capone Stecca, Aramis Bar, Arden Wise As. Ore 16.45 3ª batteria Derby (4ª corsa, 22.000 €, m. 2100): 1 Amon You Sm (A. Greppi), 2 Alex Mede Sm (R. Vecchione), 3 Amancio (P. Gubellini), 4 Argentovivo (M. Minopoli jr), 5 Acciaio (A. Gocciadoro), 6 Ares Caf (A. Guzzinati), 7 Anthony Gar (R. Andreghetti). Rapporto di scuderia: 1-3. Favoriti: Acciaio, Amon You Sm, Ares Caf. Ore 17.15 1ª batteria Oaks (5ª corsa, 22.000 €, m. 1600): 1 Angiolina Op (A. Di Nardo), 2 Alcatraz Stecca (Gp. Minnucci), 3 Ariala Cash Sm (R. Vecchione), 4 Amelie Grif (A. Guzzinati), 5 Akela Pal Ferm (S. Cintura jr), 6 Amazing Gio (G.P. Maisto), 7 Anakin As (M. Minopoli jr), 8 Altaseta del Pino (R. Legati), 9 Amy del Duomo (A. Greppi), 10 Atene Trebì (A. Gocciadoro). Favorite: Alcatraz Stecca, Amelie Grif, Amazing Gio. Ore 17.40 2ª batteria Oaks (6ª corsa, 22.000 €, m. 1600): 1 Ampia Mede Sm (V. D’Alessandro jr), 2 Alaska Dany (Gp. Minnucci), 3 Audrey Effe (A. Farolfi), 4 Amber Prad (A. Gocciadoro), 5 Alouette (E. Baldi), 6 Avena Jet (R. Vecchione), 7 Archidamia (A. Greppi), 8 America Ek (P. Gubellini), 9 Afrodite Grif (A. Guzzinati), 10 America Spritz (L. Becchetti), 11 A Sexybomb Par (G. Di Nardo), 12 Alice Grif (M. Stefani). Favorite: Audrey Effe, Avena Jet, Alaska Dany. Ore 18.30 3ª batteria Oaks (8ª corsa, 22.000 €, m. 1600): 1 Allegra Wf (M. Minopoli jr), 2 Amelie Kyu Bar (A. Gocciadoro), 3 Ambra Grif (B. Congiu), 4 Arnas Cam (R. Andreghetti), 5 Antracite Jet (Sav. Gallo), 6 All Wise As (A. Greppi), 7 Always Br Ready (R. Vecchione), 8 Anita Spritz (A. Farolfi), 9 Aloe Jet (C. Maione), 10 Allegra Gifont (A. Di Nardo), 11 Allegra Ok (D. Nuti), 12 Antigone Font (L. Baldi). Favorite: Arnas Cam, All Wise As, Antracite Jet. Ore 18.55 TQQ (9ª corsa, m. 2060-2080) Favoriti: 11-12-10-1-2. Sorprese: 13-4-8. Tv: diretta UnireSat.