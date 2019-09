13/9/2019 Ippicanews

OGGI - Ore 18.35 TQQ a Roma (g, 8ª corsa, m. 1200 p.d.) Jackpot: Quinté 10.885,98 €. Favoriti: 3-8-2-9-6. Sorprese: 1-7-12. Inizio convegno alle 14.30. Corse anche a Napoli (t, 14.55), Milano (t, 15.15), Montecatini (t, 15.30). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Firenze: Tris 8-12-11, 296,47 € per 129 vincitori, quota con rit. (n. 1, 4) 72,30 €; Quarté 8-12-11-14, 9.753,40 € per 1 vincitore; Quinté 8-12-11-14-9, n.v.

FRANCIA - Nel galoppo, domenica a Longchamp solo quattro partenti nel Prix Foy (gruppo 2, 130.000 €, m. 2400): Way To Paris (C. Demuro) troverà Waldgeist, Silverwave e il giapponese Kiseki, nove avversarie per Grand Glory (S. Pasquier) nel Prix Vermeille (gruppo 1, 600.000 €, m. 2400), undici per Sestilio Jet e Buonasera (Mar. Sanna) nel Prix du Petit Couvert (gruppo 3, 80.000 €, m. 1000).

Ieri galoppo a Longchamp: reclamare (19.000 €, m. 1400) 2. Mister Magic (ricomprato per 26.319 €); handicap (28.000 €, m. 1600) 3. Palmina; handicap (18.000 €, m. 1600) 10. Lady Walli; handicap (55.000 €, m. 1600) 11. The Chosen One. Ieri galoppo a Lione: condizionata (22.000 €, m. 2400) 6. Shikami. Ieri ostacoli a Compiegne: condizionata (52.000 €, m. 3450, steeple) 6. Pessac; condizionata (52.000 €, m. 3800, steeple) Benevolat ferm. Ieri trotto a Reims: course E (20.000 €, m. 2550) Efuriac rp. Oggi galoppo a Saint Cloud: reclamare (19.000 €, m. 1600) Superior Badolat, Go Canada; reclamare (19.000 €, m. 2100) Montbray; maiden (27.000 €, m. 1400) Anobar. Oggi trotto a Tolosa: course F (23.000 €, m. 2150) Choco Ben Max.

SVEZIA - Ieri trotto ad Aby: Breddlopp-P21-lopp (29.100 sek, m. 2140) 2. Vitulano Lung 15.6.

NAPOLI - Ieri dichiarazione ufficiale delle partenti per la finale delle Oaks del Trotto (gruppo 1, 253.000 €, m. 1600), in programma nel Derby Day del 22 settembre a Napoli: 1 Alcatraz Stecca (nella foto, Gp. Minnucci), 2 Arnas Cam (R. Andreghetti), 3 Audrey Effe (A. Farolfi), 4 Always Br Ready (R. Vecchione), 5 Ariala Cash Sm (J. Kontio), 6 Alouette (E. Baldi), 7 Afrodite Grif (A. Gocciadoro), 8 All Wise As (X), 9 Angiolina Op (A. Di Nardo), 10 Avena Jet (G. Di Nardo), 11 Allegra Wf (M. Minopoli jr), 12 Akela Pal Ferm (S. Cintura jr). Da segnalare che Roberto Vecchione ha scelto di guidare Always Br Ready, fra le tre femmine allenate da Holger Ehlert, che ha quindi ingaggiato Jorma Kontio per Ariala Cash Sm e Gaetano Di Nardo per Avena Jet. Tre sono le cavalle di proprietà estera: Always Br Ready appartiene allo sloveno Ivan Crnekovic, All Wise As al danese Peder Wilhelmsen, Avena Jet agli svedesi Marcussen, Nebel e Tietz.

Nel frattempo il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di HippoGroup Roma contro l’assegnazione a Napoli delle finali Derby e Oaks e del GP Turilli da parte del Mipaaft. In merito alla “riedizione del procedimento” i giudici ritengono però che “tra i contrapposti interessi, risulta prevalente quello generale all’ordinato e proficuo svolgimento delle manifestazioni sportive, che postula il mantenimento del calendario e dell’assegnazione delle corse”. Per la serie: ci fossero stati i tempi tecnici per annulare tutto e provvedere a una nuova assegnazione, quella avrebbero disposto... E quindi, in virtù di ciò, HG Roma è intenzionata a chiedere un risarcimento danni al ministero.