18/9/2019 Ippicanews

OGGI - Ore 18.25 TQQ a Torino (t, 7ª corsa, m. 1600) Jackpot: Quinté 4.332,13 €. Rapporto di scuderia: 5-7. Favoriti: 6-11-15-9-3. Sorprese: 7-13-1. Inizio convegno alle 15.30. Corse anche a Roma (t, 15.15), Padova (t, 15.50). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Roma: Tris 8-6-11, 1.077,60 € per 32 vincitori; Quarté 8-6-11-12, 5.052,83 € per 2 vincitori; Quinté 8-6-11-12-7, n.v.

FRANCIA - Nel trotto, oggi ci sarà anche Tony Gio a La Croise Laroche tra gli avversari di Bold Eagle, che dopo questo impegno sarà atteso in Canada per la Breeders Crown del 26 ottobre. Definite intanto le due batterie del GP Uet per i 4 anni (60.000 €, m. 2100), in programma martedì a Vincennes: oltre a Face Time Bourbon con Bjorn Goop nella 1ª, la Bivans schiererà anche Follow You con Mathieu Abrivard nella 2ª, dove sarà al via anche Florida Sport con Miguel X. Mestre Suner per la Scuderia Bruni.

Ieri galoppo a Compiegne: reclamare (23.000 €, m. 2000) 7. Local Whisky; reclamare (16.000 €, m. 1600) 4. War Asset. Oggi trotto a La Croise Laroche: GP de la Federation Regionale du Nord (gruppo 3, 90.000 €, m. 2700) Tony Gio; course D (31.000 €, m. 2825, montato) Terribile Gso. Oggi galoppo a Saint Cloud: maiden (25.000 €, m. 2100) East Star; maiden (27.000 €, m. 1200) Hernan.

GIAPPONE - Ancora un traguardo prestigioso per Mirco Demuro, che lunedì a Nakayama è arrivato a quota 1.000 vittorie in Giappone (nella foto) con il poker da 262 contro 1 realizzato con Colombe d’Or, Buy The Dimple, Satono Damsel e Il Vento Dea. Attualmente il 40enne “The Magic”, che vanta ben 163 successi in pattern (49 in gruppo 1) in tutto il mondo, è settimo nella classifica giapponese 2019 con 72 vittorie.