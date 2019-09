20/9/2019 Ippicanews

OGGI - Ore 18.30 TQQ a Napoli (t, 8ª corsa, gentlemen, m. 2100) Favoriti: 2-7-13-11-19. Sorprese: 5-8-6. Inizio convegno alle 15. Corse anche a Modena (t, 15.15), Milano (g, 17.25). Tv: diretta UnireSat.

IERI - Con i primi sette cavalli segnalati, il nostro pronostico ha indicato il Quinté vincente di ieri a Firenze-galoppo, azzeccato solo da due scommettitori per una quota che ha superato i 7.000 €. A Taranto disputate solo tre corse per il maltempo e la pista diventata impraticabile. TQQ a Firenze: Tris 11-9-2, 266,58 € per 142 vincitori; Quarté 11-9-2-3, 782,64 € per 13 vincitori; Quinté 11-9-2-3-7, € 7.115,23 per 2 vincitori.

FRANCIA - Nel trotto, sempre in grande ordine i francesi della Scuderia Bruni: ieri secondo successo in carriera per il 3 anni Geronimo Fuego, stavolta in “course C” a Vincennes, netto vincitore con il “personale” di 1.13.8 sulla media distanza. E trio tutta italiana in una “course B” per 5 e 6 anni, con Volver As subito vincitore in 1.11.6 sulla media distanza, suo nuovo “personale”, al debutto francese dopo una redditizia ma breve permanenza in Svezia, e Vincent Ferm e Valzer di Poggio a ridosso alle piazze d’onore (nella foto).

Ieri trotto a Vincennes: course C (58.000 €, m. 2700) 9. Showmar 14.2; course A (53.000 €, m. 2700, montato) 2. Garincha Sport 15.6; course C (38.000 €, m. 2100) 1. Geronimo Fuego (prop. Scud. Bruni) 13.8; course C (38.000 €, m. 2700) 11. Familote 15.3; Prix de Taverny (gruppo 3, 66.000 €, m. 2700) 6. Anita Roc 16.1, 7. Asia Three 16.7; course B (50.000 €, m. 2100) 1. Volver As (prop. G. Scopece) 11.6, 2. Vincent Ferm 11.8, 3. Valzer di Poggio 11.8, 12. Victor Chuc Sm 13.2. Oggi trotto a Vincennes: course C (43.000 €, m. 2700) Espagna Sport; course D (33.000 €, m. 2700) Fonzy d’Heripré. Oggi galoppo a Chantilly: reclamare (16.000 €, m. 2400) Parzival; reclamare (23.000 €, m. 2400) Dirty Dozen; reclamare (19.000 €, m. 1800) Milù, Forever Coco; (28.000 €, m. 1600) Waldblumchen; reclamare (23.000 €, m. 20400) Sensazione Poy. Oggi galoppo a Nantes: maiden (18.000 €, m. 1600) Grand Shang; handicap (16.000 €, m. 1600) Torna a Surriento.

SPAGNA - Domani trasferta a Ibiza per quattro gentlemen driver della Lombardia: in notturna, all’ippodromo Sant Rafel, Ivan Oronzo Convertini, Alessandro Manfredi, Gustavo Matarazzo e Marco Scarton saranno impegnati in due corse sui 2100 metri contro alcuni “colleghi” locali che ricambieranno la... visita in ottobre a Milano.

STATI UNITI - Fuori la Finlandia, dentro la Germania: lo staff dello Yonkers ha definito lo schieramento a inviti per l’International Trot (gruppo 1, 1.000.000 $, m. 2011) del 12 ottobre, con Norton Commander che ha preso il posto di Sobel Conway, la cui scuderia è stata colpita da un virus. Questi i dieci al via: Atlanta (Usa), Bahia Quesnot (Fra), Cruzado dela Noche (Sve), Guardian Angel As (Usa), Lionel (Nor), Marion Marauder (Can), Norton Commander (Ger), Slide So Easy (Dan), Uza Josselyn (Svi), Zacon Gio. Confermato intanto dall’allenatore Holger Ehlert il piano di viaggio per Zacon Gio: il 30 settembre lascerà la Toscana, breve sosta a Grosbois e il 2 ottobre il volo da Bruxelles a New York con gli altri europei, poi un paio di giorni di quarantena in aeroporto e infine il trasferimento all’ippodromo.