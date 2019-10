12/10/2019 Ippicanews

OGGI - Ore 16.45 Premio Verziere-Memorial A. Cirla a Milano (g, 4ª corsa, gruppo 3, 77.000 €, m. 2000 p.g.): 1 Binti Al Nar (57 C. Fiocchi), 2 Call Me Love (55 F. Branca), 3 Elisa Again (55 A. Mezzatesta), 4 Great Aventura (57 S. Mulas), 5 Light My Fire (57 A. Fresu), 6 Must Be Late (55 D. Vargiu), 7 Queen Josephine (55 S. Vogt). Favorite: Binti Al Nar, Elisa Again, Call Me Love. Inizio convegno alle 14.55. Ore 18.10 TQQ a Siracusa (g, 6ª corsa, m. 1800 sabbia) Jackpot: Quarté 10.815,75 €, Quinté 5.151,80 €. Non corre il n. 17. Rapporto di scuderia: 2-5-14. Favoriti: 7-4-2-10-3. Sorprese: 1-6-11. Inizio convegno alle 15.15. Corse anche a Roma (t, 14.55), Torino (t, 15.05), Bologna (t, 15.30). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Milano: Tris 3-9-2, 4.794,03 € per 8 vincitori; Quarté 3-9-2-14, n.v.; Quinté 3-9-2-14-16, n.v.

FRANCIA - Nel trotto, ieri a Vincennes è proseguita la striscia vincente di Violetto Jet (nella foto): il 5 anni da From Above ha ottenuto il quarto successo di fila, il quinto in otto corse oltr’Alpi. Veloce al comando, con Frank Nivard in sulky ha respinto prima Ghazi B.R. al passaggio davanti alle tribune e poi sull’ultima curva e in retta d’arrivo soprattutto Valzer di Poggio, rimasto comunque netto secondo per un’accoppiata tutta italiana. Nel galoppo, ieri a Chantilly in handicap ritorno alla vittoria per la 3 anni Philippine Cobra, a 10 mesi abbondanti dall’unico successo precedente proprio sul “fibré”, e per “Botti France” (32 nel 2019), a digiuno da un mese. A Marsiglia una vittoria per Pierantonio Convertino (13 in Francia nel 2019), in handicap con Viking Quest.

Ieri galoppo a Chantilly: reclamare (19.000 €, m. 1900 aw) 10. Go Canada; handicap (28.000 €, m. 1300 aw) 16. Gardol Man, 17. Jouet d’Or; condizionata (35.000 €, m. 1200) 7. Eagleway, 11. Shikami; handicap (23.000 €, m. 1300 aw) 1. Philippine Cobra (prop. e allen. Ales. e G. Botti). Ieri galoppo a Marsiglia: condizionata (27.000 €, m. 1500 aw) 3. Night of the Opera. Ieri trotto a Vincennes: course A (59.000 €, m. 2100) 1. Violetto Jet (prop. R. D’Alessandro) 11.7, 2. Valzer di Poggio 12.0, 4. Vienvia Font 12.4, Vash Top rp. Oggi galoppo a Maisons Laffitte: reclamare (19.000 €, m. 1600) Superior Badolat, Milu; Criterium de Maisons Laffitte (gruppo 2, 190.000 €, m. 1200) Jessely.

SVEZIA - Ieri trotto a Romme: Plat-sverns Minne (206.000 sek, m. 2140) 1. Aramis Bar (prop. Forspro AB 60%/Az. Agr. Truccone 40%) 13.8.

FINLANDIA - Oggi trotto a Vermo si disputa la finale del GP Uet (gruppo 1, 400.000 €, m. 2100): 1 Lewis Ale, 2 Mister F Daag, 3 Graceful Swamp, 4 Face Time Bourbon, 5 Florida Sport, 6 Frisbee d’Am, 7 Follow You, 8 Lover Boy, 9 Donatello Garbo, 10 Forfantone Am, 11 Max Brady, 12 Noble Superb. Rapporto di scuderia: 4-7.

STATI UNITI - Ieri a Gulfstream Park una vittoria per Luca Panici (64 nel 2019), con Charlieanna in “maiden claiming”.

ARABIA SAUDITA - Mancano quattro mesi e più alla nuova corsa più ricca del mondo, la Saudi Cup da 20 milioni di dollari del 29 febbraio a Riad, ma ovviamente i più importanti proprietari locali sono scatenati nella caccia all’acquisto di cavalli che siano in grado di avere quel giorno una chance importante. Il più recente ha riguardato il 3 anni inglese Great Scot, figlio di quel Requinto che nel 2020 sarà il primo stallone di proprietà Coolmore a funzionare in Italia. Fin qui allenato da Tom Dascombe, Great Scot è stato adocchiato dai sauditi a settembre in occasione della vittoria in gruppo 3 a Haydock. La stagione di corse a Riad ha avuto inizio ieri e si concluderà il 21 marzo, ogni settimana in programma due convegni sempre di venerdì e sabato.