16/10/2019 Ippicanews

OGGI - Ore 18.25 TQQ a Torino (t, 7ª corsa, m. 2060-2080-2100) Jackpot: Quinté 3.510,62 €. Rapporto di scuderia: 1-2, 5-7. Favoriti: 15-13-18-16-11. Sorprese: 19-3-17. Inizio convegno alle 15.25. Corse anche a Roma (t, 15.10), Tagliacozzo (g, 15.20), Padova (t, 15.45). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Roma: Tris 3-4-8, 240,21 € per 158 vincitori, quota con rit. (n. 1, 10) 35,30 €; Quarté 3-4-8-2, 560,60 € per 25 vincitori, q.r. 42,43 €; Quinté 3-4-8-2-5, n.v.

FRANCIA - Nel galoppo, a Chantilly un doppio da quasi 39 contro 1 per Cristian Demuro (121 vittorie nel 2019), con Najm a reclamare e Magical Forest in condizionata. Nel trotto, a Vincennes s'è disputata la corsa riservata agli allievi guidatori di diverse scuole europee: erano al via i giovani rappresentanti di quattro nazioni (Finlandia, Francia, Norvegia e Svezia, assente neanche a dirlo l'Italia...), il successo è andato al 20enne svedese Stian Soum in sulky a Benuro d'Auvillier.

Ieri galoppo a Chantilly: handicap (55.000 €, m. 1600) 8. Lady Walli, 15. The Chosen One; debuttanti (27.000 €, m. 1200) 6. Marly; reclamare (23.000 €, m. 1400) 2. Hernan (ricomprato per 29.111 €); reclamare (16.000 €, m. 1400) 6. Torna a Surriento, 7. Gran Pierino, non ha corso Monteverdi; reclamare (16.000 €, m. 2100) 6. War Asset; handicap (28.000 €, m. 1600) 7. Palmina, 10. Viserion. Ieri ostacoli a Fontainebleau: handicap (22.000 €, m. 3550, siepi) 3. Nurmi. Oggi trotto a Vincennes: course E (26.000 €, m. 2850-2875) Seveso. Oggi galoppo a Saint Cloud: maiden (27.000 €, m. 1600) Anobar.

SVEZIA - Ieri trotto a Mantorp: Spårtrappa (60.900 sek, m. 2140) Zenzero Jet rp.

FIRENZE - Domenica al Visarno si disputerà il 69° Campionato Italiano Gentlemen Drivers, previsto sulla disputa di quattro corse. In base ai risultati delle selezioni regionali, questi i partecipanti: Luigi Farina jr (Campania), Carlo Hudorovich (Emilia Romagna), Massimo De Luca (Friuli), Andrea Sallustio (Lazio), Alessandro Manfredi (Lombardia), il campione uscente Leonardo Vastano (Marche), Maurizio Femia (Piemonte), Federico Rescio (Puglia), Carmelo Galluzzo (Sicilia), Monica Gradi (Toscana) e Giancarlo Moretti (Veneto).

ZACON GIO - Il prossimo maggio saranno passati 14 anni dalla positività di Lets Go nell’Elitloppet 2006, ma per gli integerrimi svedesi il peccato originale di Holger Ehlert non è cancellabile e allora ecco che a 8 mesi dall’edizione 2020 della classica svedese il solerte d.s. dell’ippodromo di Solvalla, Anders Malmrot, ha già annunciato che Zacon Gio non verrà invitato in quanto appunto allenato da Ehlert.

ENABLE - Khalid Abdullah ha detto sì, ovviamente per voce del suo racing manager di vecchia data Teddy Grimthorpe: Enable continuerà a correre anche a 6 anni, nel 2020. La campionessa allenata da John Gosden ha preso bene lo sforzo nel recente Arc de Triomphe, in cui le è stato negato il tris consecutivo da Waldgeist, e allora il principe saudita ha deciso che Enable (nella foto con Lanfranco Dettori, entusiasta dell'annuncio) inseguirà comunque il terzo trionfo a Longchamp il prossimo ottobre. Il programma 2020 verrà stabilito senza fretta, nel frattempo però i quotisti di William Hill ieri pomeriggio nel giro di appena 20' hanno abbassato la quota di Enable per l’Arc da 10 a 7 dopo aver ricevuto diverse puntate dagli scommettitori britannici più rapidi.

INGHILTERRA - Ieri seconda giornata del Book 2 dell’October Yearling Sale a Newmarket, con altre vendite italiane: 175.000 ghinee per un Golden Horn fratellastro di Sea of Class, Cherry Collect, Charity Line e Final Score (da Razza del Velino a Johnston Racing), 45.000 per una Le Havre (da Franca Vittadini a Barry Lynch), 10.000 per un Nathaniel fratellastro di Donoma (da Razza La Tesa a Hyde Park Stud).