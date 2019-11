7/11/2019 Ippicanews

OGGI - Ore 18.25 TQQ a Bologna (t, 7ª corsa, m. 2460-2480) Favoriti: 13-5-11-12-8. Sorprese: 10-15-14. Inizio convegno alle 15.25. Corse anche a Milano (t, 13.05), Pisa (g, 13.55), Castelluccio dei Sauri (t, 15.20). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Trieste: Tris 1-3-2, 67,61 € per 478 vincitori, quota con rit. (n. 10, 12) 18,05 €; Quarté 1-3-2-6, 770,07 € per 13 vincitori, q.r. 63,34 €; Quinté 1-3-2-6-7, 2.901,15 € per 1 vincitore, q.r. 572,99 €.

FRANCIA - Nel galoppo, ieri trasferta vincente per Miki Cadeddu (1ª vittoria nel 2019 in Francia: in Germania è a quota 46), a segno con il tedesco Rhode Bay a 17/1 in una debuttanti. Successo tutto italiano a reclamare, a più di 19 contro 1, con il 4 anni Sensazione Poy, che da leader in retta ha respinto Magnentius per concludere con 3 lunghezze di vantaggio: alla 4ª vittoria in 7 corse in Francia, il figlio di Sepoy in sella aveva Rosario Mangione (5), Gianluca Bietolini allenatore (12) per la proprietà di Giulio Spozio (5), e dopo la corsa è stato reclamato da Mathieu Boutin. Nel trotto, oggi a Vincennes inizia la marcia di avvicinamento di Vitruvio e Vivid Wise As (nella foto) all'Amerique 2020: Feliciano e Falcao de Laurma i principali avversari sui 2100 del Marcel Laurent, né diretta Tv né gioco in Italia.

Ieri galoppo a Chantilly: reclamare (19.000 €, m. 1600 aw) 2. Song of Life (reclamata per 27.333 €), 12. Vent Charlie; reclamare (19.000 €, m. 2100 aw) 1. Sensazione Poy (R. Mangione; prop. G. Spozio; allen. Gl. Bietolini; reclamato per 14.850 €); debuttanti (27.000 €, m. 1300 aw) 8. Radical Chic; handicap (23.000 €, m. 2100 aw) 8. Dirty Dozen; maiden (27.000 €, m. 1600 aw) 7. Rubiglia; handicap (19.000 €, m. 2100 aw) 12. Viserion. Oggi trotto a Vincennes: Prix Marcel Laurent (gruppo 2, 100.000 €, m. 2100) Vitruvio, Vivid Wise As. Oggi galoppo a Chantilly: condizionata (34.000 €, m. 1300 aw) Marly, Lale; condizionata (34.000 €, m. 1300 aw) Mowaeva, Lordelio; condizionata (35.000 €, m. 1300 aw) Eagleway, Droit de Parole; handicap (23.000 €, m. 2700 aw) Local Whisky. Oggi galoppo a Lione: reclamare (14.000 €, m. 1800 aw) Donzelly; reclamare (14.000 €, m. 1800 aw) Wardachan.

SVEZIA - Al secondo tentativo, prima vittoria svedese per Very Good Zs, che da leader ha chiuso il miglio in leggero affanno a media di 1.12.4 ma contenendo l’assalto di Liza With Az. Ieri trotto ad Aby: Xpressprintern (148.000 sek, m. 1640) 1. Very Good Zs (prop. Futura 2004) 12.4.

HONG KONG - Il convegno di ieri a Sha Tin si è aperto con il terzo successo stagionale di Umberto Rispoli, in sella a What A Legend da favorito in un handicap “class 4” sui 1200 metri. Tra i cavalli, Bullish Glory (ex Biz Heart) in un “class 4” sui 1800 ha finalmente centrato la prima vittoria alla 27ª corsa disputata nell’ex colonia britannica.

STATI UNITI - Ieri a Gulfstream Park una vittoria per Luca Panici (73 nel 2019), con Distinctive Flower in una "claiming”.

QATAR - Ben quattro i fantini italiani al momento impegnati a Doha: ieri primi ingaggi stagionali anche per Marco Casamento, reduce da appiedamento, Pierantonio Convertino e Ivan Rossi. Un secondo posto per ognuno di loro (Casamento ha collezionato anche due terzi) e per Luca Maniezzi.

MONTEGIORGIO - Definiti ieri gli abbinamenti e le batterie del 31º Palio dei Comuni di domenica a Montegiorgio. Batteria A: 1 Uftedmar-Santa Vittoria in Matenano, 2 Vincent Sm-Gualdo Tadino, 3 Raissa Sere-Loreto, 4 Visa As-Montappone, 5 Shiva Ferm-Montecatini Terme, 6 Cokstile-Montegiorgio, 7 Vesna-Castelfrentano, 8 M.T. Insider-S. Benedetto del Tronto, 9 Jeepster-Massa Fermana. Batteria B: 1 Vanesia Ek-Rapagnano, 2 Pocahontas Diamant-Mogliano, 3 Toscarella-Civitanova Marche, 4 Pantera del Pino-Sant’Elpidio a Mare, 5 Billie de Montfort-Fermo, 6 Zooper-Ascoli Piceno, 7 Vanguardia-Grottazzolina, 8 Victor Bebo-Falerone, 9 Primavera As-Amandola. Batteria C: 1 Vernissage Grif-Magliano di Tenna, 2 Arazi Boko-Monte Urano, 3 Von Wise As-Petritoli, 4 Uisconsis Vol-Campofilone, 5 Venanzo Jet-Montegranaro, 6 Unno del Duomo-Porto S. Elpidio, 7 Zabaione Spav-Montechiarugolo, 8 Van Helsing Font-Assisi, 9 Orion Tilly-Servigliano.

MIPAAF - Il Mipaaf ha messo a bilancio 168,1 milioni di euro per la «stabilizzazione del comparto ippico» nel 2020. La voce si ridurrà poi a 165,3 milioni nel 2021 e 165,2 nel 2022.