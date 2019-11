Un Palio edizione deluxe

Una giornata di corse che vale doppio, o anche più, oggi al trotter di Montegiorgio: dieci corse dalle 13.40 alle 19.10 e dintorni (diretta Tv su UnireSat), l’ultima sarà la finale del 31º Palio dei Comuni, preceduta dalle tre batterie ma anche dal GP San Paolo per i 4 anni, questo valido come TQQ domenicale. Come sempre sarà un palio di grande passione, con 27 Comuni in pista e... fuori, ma anche di grande qualità, con Cokstile (nella foto), Arazi Boko, Vincent Sm e Vanesia Ek chiamati a misurarsi con la francese Billie de Montfort, questa ingaggiata da Fermo. In finale andranno i primi quattro di ogni batteria, Vanesia Ek incrocerà l'illustre ospite transalpina già nell'heat di qualificazione.



Ore 15.10 1ª batteria 31º Palio dei Comuni (4ª corsa, 12.100 €, m. 1600): 1 Uftedmar (M. Di Nicola, Santa Vittoria in Matenano), 2 Vincent Sm (M. Minopoli jr, Gualdo Tadino), 3 Raissa Sere (D. Cangiano, Loreto), 4 Visa As (A. Gocciadoro, Montappone), 5 Shiva Ferm (L. Becchetti, Montecatini Terme), 6 Cokstile (A. Di Nardo, Montegiorgio), 7 Vesna (R. Legati, Castelfrentano), 8 M.T. Insider (O. Alsen, S. Benedetto del Tronto), 9 Jeepster (G. Ruocco, Massa Fermana). Favoriti: Cokstile, Vincent Sm, Visa As

Ore 15.55 2ª batteria 31º Palio dei Comuni (5ª corsa, 12.100 €, m. 1600): 1 Vanesia Ek (P. Gubellini, Rapagnano), 2 Pocahontas Diamant (A. Gocciadoro, Mogliano), 3 Toscarella (L. Farolfi, Civitanova Marche), 4 Pantera del Pino (R. Legati, Sant’Elpidio a Mare), 5 Billie de Montfort (G. Gelormini, Fermo), 6 Zooper (A. Di Nardo, Ascoli Piceno), 7 Vanguardia (M. Di Nicola, Grottazzolina), 8 Victor Bebo (L. Becchetti, Falerone), 9 Primavera As (D. Cangiano, Amandola). Favoriti: Billie de Montfort, Vanesia Ek, Pantera del Pino

Ore 16.25 3ª batteria 31º Palio dei Comuni (6ª corsa, 12.100 €, m. 1600): 1 Vernissage Grif (G. Riccio, Magliano di Tenna), 2 Arazi Boko (A. Gocciadoro, Monte Urano), 3 Von Wise As (A. Guzzinati, Petritoli), 4 Uisconsis Vol (R. Legati, Campofilone), 5 Venanzo Jet (L. Becchetti, Montegranaro), 6 Unno del Duomo (A. Greppi, Porto S. Elpidio), 7 Zabaione Spav (A. Di Nardo, Montechiarugolo), 8 Van Helsing Font (M. Cheli, Assisi), 9 Orion Tilly (Gp. Minnucci, Servigliano). Favoriti: Arazi Boko, Vernissage Grif, Von Wise As

Ore 17.55 GP San Paolo-TQQ (8ª corsa, gruppo 3, 40.040 €, m. 1600): 1 Zilath (A. Guzzinati), 2 Ziguli dei Greppi (A. Greppi), 3 Zoe Grif Italia (M. Barbini), 4 Zefiro d’Ete (G. Di Nardo), 5 Zima Jet (D. Battistini), 6 Zecchinodoro Fks (M. Minopoli jr), 7 Zap di Girifalco (A. Di Nardo), 8 Zealand As (R. Legati), 9 Zuid Afrika Jbay (E. Baldi), 10 Zarrazza Italia (P. Gubellini), 11 Zaffiro Top (M. Di Nicola), 12 Zoello (L. Farolfi). Jackpot: Quinté 2.187,08 €. Favoriti: 4-1-8-7-9. Sorprese: 3-6-10.

Ore 19.10 finale 31º Palio dei Comuni-Memorial Mattii (10ª corsa, gruppo 1, 154.000 €, m. 1600): ammessi i primi quattro di ogni batteria.