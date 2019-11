21/11/2019 Ippicanews

OGGI - Ore 18.35 TQQ a Trieste (t, 8ª corsa, m. 2080-2100-2120) Rapporto di scuderia: 5-10. Favoriti: 8-12-11-14-3. Sorprese: 2-13-10. Inizio convegno alle 15.05. Corse anche a Pisa (g, 14), Taranto (t, 14.50), Castelluccio dei Sauri (t, 15.15), Bologna (t, 15.40). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ ad Aversa: Tris 3-5-8, 9,59 € per 3.986 vincitori, quota con rit. (n. 2) 6,00 €; Quarté 3-5-8-12, 142,18 € per 106 vincitori, q.r. 9,56 €; Quinté 3-5-8-12-14, 4.834,17 € per 1 vincitore.

FRANCIA - Ieri galoppo a Tolosa: maiden (18.000 €, m. 1600) 2. Disincanto; maiden (18.000 €, m. 1600) 5. Wicked Wind; handicap (18.000 €, m. 1400) 7. Playa Paradiso, 8. Malayan Tiger; handicap (18.000 €, m. 2000) 8. Tamil Nadu. Oggi galoppo ad Angers: maiden (18.000 €, m. 2000) Cheerleader. Oggi galoppo a Lione: maiden (18.000 €, m. 1800 aw) Full Tango.

QATAR - Ieri a Doha una vittoria per Marco Casamento (3 nella stagione), con Jacko in un maiden (nella foto), e una per Pierantonio Convertino (1), con Volatile in handicap.

GIAPPONE - Sarà davvero una Japan Cup (gruppo 1, 648.000.000 yen, m. 2400) in versione autarchica, quella di domenica a Tokyo: per la 39ª edizione nessun cavallo dal resto del mondo, nonostante il bonus a disposizione per i vincitori di ben 24 corse di gruppo 1 internazionali... Tra i 15 partenti, 7 saranno montati da fantini stranieri: Lanfranco Dettori, che in questa parte finale dell’anno si dividerà tra Giappone e Hong Kong, sarà in sella a Look Twice e Mirco Demuro sarà su Taisei Trial. Frankie ha già vinto tre volte la Japan Cup (con Singspiel nel 1996, Falbrav nel 2002 e Alkaseed nel 2005), Mirco invece una (con Screen Hero nel 2008).