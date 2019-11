26/11/2019 Ippicanews

OGGI - Ore 17.45 TQQ a Napoli (t, 8ª corsa, m. 2100) Rapporto di scuderia: 5-8. Favoriti: 17-8-1-6-13. Sorprese: 5-15-16. Inizio convegno alle 14.25. Corse anche a Milano (t, 13.05), Roma (g, 15). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Taranto: Tris 5-3-13, 9,07 € per 3.236 vincitori, quota con rit. (n. 7, 12) 2,97 €; Quarté 5-3-13-6, 15,63 € per 680 vincitori, q.r. 3,53 €; Quinté 5-3-13-6-11, 35,66 € per 134 vincitori, q.r. 8,79 €.

FRANCIA - Ieri galoppo a Pornichet La Baule: maiden (16.000 €, m. 1700 aw) 5. Grand Shang; handicap-reclamare (11.000 €, m. 2100 aw) 16. Change of Gold; handicap (10.000 €, m. 1700 aw) 11. Piano Pietra. Oggi galoppo a Deauville: condizionata (34.000 €, m. 1900 aw) Raysmarina; handicap (14.000 €, m. 1900 aw) Fire of Beauty; handicap (55.000 €, m. 1900 aw) Sandyssime; condizionata (35.000 €, m. 1500 aw) Er Faina, Droit de Parole; handicap (23.000 €, m. 1900 aw) Perego. Oggi ostacoli a Fontainebleau: reclamare (17.000 €, m. 3850, steeple) Burrows Meadow. Oggi trotto a Vincennes: course D (44.000 €, m. 2850, montato) Terribile Gso. Oggi trotto a Rouen Maquenchy: course E (27.000 €, m. 2850) Sunshine Kronos.

IRLANDA - Al peso non si comanda: a 21 anni, Donnacha O’Brien chiude la carriera di fantino per iniziare quella di allenatore. Ultimo dei quattro figli del “mago” Aidan, segue quindi le tracce del fratello Joseph, anche lui ritiratosi a neppure 23 anni per passare subito dall’altra parte... dello steccato. Donnacha, che aveva ottenuto la prima vittoria nel 2014 con Quartz, si era appena confermato champion jockey irlandese e nelle ultime tre annate aveva collezionato una decina di gruppi 1, tra i quali le Oaks di Epsom con Forever Together e il Derby irlandese con Latrobe. La sua scuderia è collocata a Longfield, nella contea di Tipperary.

FIRENZE - Come da richiesta di alcuni operatori del trotto, ieri non sono stati dichiarati i partenti del GP Duomo (gruppo 1, 110.000 €, m. 1600) di domenica al Visarno, nel quale sono stati confermati in otto con questi numeri: 1 Vincent Sm, 2 Arazi Boko, 3 Uragano Trebì, 4 Bel Avis, 5 Pantera del Pino, 6 Universo d’Amore, 7 Trillo Park, 8 Tatanka Op. Per oggi è prevista una decisione definitiva, in merito all’ufficializzazione dei partento o al rinvio della corsa. Intanto migliorate le condizioni della pista, con Patrick As che ieri in categoria E sul miglio è riuscito a vincere in 1.17.3, media irrealizzabile nei convegni precedenti.

SIRACUSA - Venerdì al Mediterraneo si disputerà il 45º Trofeo delle Regioni d’Italia. Questi i gentlemen driver partecipanti: Filippo Gallo, Alfredo Sorrentino (Campania); Michele Canali, Carlo Hudorovich (Emilia Romagna); Luigi Migliaccio, Marco Minnucci (Lazio); Gustavo Matarazzo, Fabio Marchino (Lombardia); Lucio Curato, Massimo Pierini (Marche e Abruzzo); Michele Bechis, Enrico Colombino (Piemonte e Liguria); Federico Rescio, Francesco Tauro (Puglia); Michele La Porta, Andrea Sessa (Sicilia); Rebecca Dami, Daniele Orsini (Toscana); Stefano Lago, Maurizio Scala (Veneto).