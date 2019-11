30/11/2019 Ippicanews

Azzeccato il Quinté, di ieri a Roma, da un unico scommettitore che in un colpo solo ha vinto quasi 18.000 euro che comprendevano il jackpot accumulatosi nei tre giorni precedenti. Strano ma vero, nessuno ha invece indovinato il Quarté, che così oggi metterà in palio un jackpot di oltre 15.000 euro nella TQQ di Bologna.

OGGI - Ore 18.05 TQQ a Bologna (t, 7ª corsa, m. 2060-2080) Jackpot: Quarté 15.639,08 €. Favoriti: 2-12-3-5-11. Sorprese: 13-9-10. Inizio convegno alle 15.05. Corse anche a Roma (t, 13.30), Follonica (g, 13.45), Siracusa (g, 14.35), Treviso (t, 14.50), Napoli (g, 15). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Roma: Tris 7-10-9, 1.245,43 € per 37 vincitori, quota con rit. (n. 12) 69,90 €; Quarté 7-10-9-1, n.v; Quinté 7-10-9-1-11, 17.960,98 € per 1 vincitore.

FRANCIA - Per capire come va il mercato ippico, o almeno di galoppo e ostacoli, in Francia... Ieri il 5 anni Lascar Gris ad Auteuil debuttava per il team Satalia dopo essere stato reclamato a Compiegne appena l’11 novembre per 12.280 euro. Ebbene, all’esordio con i nuovi colori e il nuovo training s’è piazzato quarto a quasi 30 lunghezze dal vincitore Carisandre ma è stato subito “perso” alle buste, reclamato per 15.777 euro dall’Ecurie de Roebeck.

Ieri ostacoli ad Auteuil: reclamare (23.000 €, m. 3700, steeple) 4. Lascar Gris (reclamato per 15.777 €); reclamare (23.000 €, m. 3500, siepi) 3. Wajdam, cad. La Sablonniere. Ieri trotto a Vincennes: Prix Vourasie (gruppo 3, 60.000 €, m. 2200) 1. Beautiful Colibrì (prop. Scud. Colibrì) 14.6. Oggi trotto a Vincennes: Prix Joseph Lafosse (gruppo 2, 100.000 €, m. 2700, montato) Vash Top; Prix Doynel de Saint Quentin (gruppo 2, 100.000 €, m. 2850) Vanesia Ek; course B (50.000 €, m. 2850) Dear Lover; Prix Ourasi (gruppo 3, 60.000 €, m. 2200) Bengurion Jet, Barolo Roc. Oggi ostacoli a Cagnes sur Mer: reclamare (18.000 €, m. 3700, steeple) Fangio, Eclittica. Oggi galoppo a Tolosa: condizionata (30.000 €, m. 2000) Picnic Royal.

SVEZIA - Tre su tre: resta imbattuta in Svezia la 3 anni Alhambra Mail, che da netta favorita stavolta s’è imposta sul miglio in 1.14.4, impegnata a fondo soltanto in retta d’arrivo, dove ha scherzato con gli avversari. E due su due per il 4 anni Zakk Wise, anche lui vincitore ieri in pista da 800 metri ad Axevalla da favorito sul miglio, con identico cliché di corsa: terza ruota sull’ultima curva, dopo aver fatto sempre parte del “treno” esterno, e retta finale travolgente. Entrambi avevano in sulky Carl Johan Jepson, s’è corso con pista “assediata” dalla neve ma perfettamente sgombra e anche assolata.

Ieri trotto a Axevalla: Stolopp (60.900 sek, m. 1640) 1. Alhambra Mail (prop. D. Quarneti) 14.4; (60.900 sek, m. 1640) 7. Vesuvio Wise L 14.8; 1. Zakk Wise (prop. Gus. Matarazzo) 14.7.

INGHILTERRA - Buon esito ieri per i foal presentati dagli italiani nel terzo giorno dell’asta Tattersalls a Newmarket. L’Old Buckenham Stud, ovvero la “divisione” inglese della Razza del Sole della famiglia Bezzera, ha passato nel ring tre figli di Golden Horn: la femmina da Mia Diletta (nella foto), sorellastra di Poeta Diletto, è andata per 110.000 ghinee a Good Will Bloodstock, il maschio da Favulusa per 80.000 a Godolphin, l’altra femmina da Killachy Loose per 65.000 alla Culworth Grounds Farm. Ritirati invece i due iscritti dell’Allevamento Le.Gi. di Massimo Parri, un Dubawi fratellastro di Biz The Nurse e un Kodiac. Oggi quarta e ultima giornata: finora top price è stato un Kingman pagato 300.000 ghinee da Wallhouse Slu, agenzia che operava per un gruppo di proprietari spagnoli.

SIRACUSA - Il 45º Trofeo delle Regioni d’Italia per i gentlemen driver è stato vinto dalla Sicilia con Andrea Sessa, a segno in batteria e in finale con Vacanza Jet. Il podio è stato completato da Marche-Abruzzo con Massimo Pierini e Puglia con federico Rescio.

FIRENZE - Sono stati dichiarati regolarmente anche i partenti delle corse che completeranno il programma domenicale incentrato sul GP Duomo, il cui schieramento s’è definito con la guida di Enrico Bellei per Trillo Park. Domani il convegno avrà inizio alle ore 13.25, in quanto l’impianto del Visarno non dispone di illuminazione: il Mipaaf, soprattutto in caso di maltempo, ha predisposto un sopralluogo della pista, alla presenza di rappresentanti delle categorie. Ieri mattina intanto, dopo ulteriore pioggia, il fondo della pista era tornato in condizioni decisamente critiche, come attestato da un video diffuso sui social.