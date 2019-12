6/12/2019 Ippicanews

OGGI - Ore 16.40 GP Mediterraneo a Siracusa (t, 5ª corsa, gruppo 3, 40.040 €, m. 1600): 1 Albaricoque (G. Lo Verde), 2 Americio Jet (L. Cuozzo), 3 Ananas Jet (V. Villani), 4 Akela Pal Ferm (A. Farolfi), 5 Antony Leone (G. Di Nardo), 6 Aramis Ek (A. Gocciadoro), 7 Argokam (A. Di Chiara), 8 Alquitrana (G. Porzio jr). Favoriti: Aramis Ek, Antony Leone, Akela Pal Ferm. Inizio convegno alle 14.40. Ore 18.15 TQQ a Roma (g, 6ª corsa, m. 1600 aw) Jackpot: Quinté 21.292,48 €. Favoriti: 6-11-2-3-9. Sorprese: 1-8-7. Inizio convegno alle 15.20. Corse anche a Napoli (t, 14.15), Montegiorgio (t, 15). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Bologna: Tris 15-17-8, 209,24 € per 251 vincitori; Quarté 15-17-8-9, 2.235,01 € per 6 vincitori; Quinté 15-17-8-9-11, n.v.

FRANCIA - Nel trotto, Cokstile è il primo degli esclusi per somme vinte dai 18 partenti del GP du Bourbonnais (gruppo 2, 110.000 €, m. 2850), seconda “B” di qualificazione all’Amerique 2020: ieri infatti c’è stata solo la rinuncia di Traders, per l’Italia quindi andranno in pista soltanto Vitruvio (A. Gocciadoro) e Tony Gio (J.P. Monclin). Intanto ripensamento del team di Bold Eagle, che correrà con tutti e quattro i ferri. Nel galoppo, a La Croisé Laroche doppietta per Mickael Barzalona (135 vittorie nel 2019), che s’è riportato a -2 da Cristian Demuro (137), sempre terzo in classifica. A proposito di “Demurino”, domenica sarà a San Rossore per montare Sicomoro nel Criterium di Pisa per l’allenatore Nicolò Simondi.

Ieri trotto a Vincennes: course A (80.000 €, m. 2100) 3. Tessy d’Ete 11.4, 12. Super Fez 12.3. Oggi trotto a Vincennes: course E (35.000 €, m. 2100) Uccio d’Alvio, Up Right Bi. Oggi trotto a Chartres: course E (25.000 €, m. 2800, montato) Solcio Zl. Oggi galoppo a Lione: handicap (16.000 €, m. 1800 aw) War Asset; handicap (16.000 €, m. 1800 aw) Kinghrand; maiden (15.000 €, m. 2150 aw) Nicky Stile. Oggi ostacoli a Cagnes sur Mer: condizionata (33.000 €, m. 3500, siepi) Silver Magic.

EMIRATI ARABI - Ieri a Meydan una vittoria di... qualità per Antonio Fresu (9 nella stagione), nettamente a segno nella listed The Entisar (265.000 aed, m. 2000 sabbia) con Military Law: tra i battuti, è arrivato terzo, anche Gronkowski, cge rientrava dal secondo posto nella Dubai World Cup dello scorso marzo.

QATAR - Ieri a Doha piazzamenti in listed per un paio di fantini italiani: Ivan Rossi terzo con Quelindo e Luca Maniezzi quarto con Otwo, per l’allenatore Stefano Ibido, nell’Al Safliya Cup (120.000 qar, m. 2400).

INGHILTERRA - Hollie Doyle da record: ieri a Southwell, in sella a Class Clown, ha ottenuto la 107ª vittoria nel 2019, migliorando il precedente primato per una jockette britannica (le 106 di Josephine Gordon nel 2017). I 107 successi sono arrivati con i cavalli di 42 allenatori: ben 42 quelli ottenuti per Archie Watson.

ZIDANE GRIF - Dopo aver lasciato ad agosto le scuderie del team Gocciadoro ed essersi ritemprato anche al mare, da mercoledì scorso Zidane Grif ha raggiunto quelle di Jean Michael Bazire a Solesmes, in Francia (nella foto). Il 4 anni da Ready Cash, appartenente a Giovannina D’Asti, non corre da oltre quattro mesi: esattamente dal 30 luglio a Jagersro, in Svezia, dove butto vià un piazzamento con una rottura in prossimità del traguardo. Nel 2019 ha vinto le prime due corse disputate, poi nelle altre sei è stato 4º nel Città di Torino, 2 nel Regione Campania e 3º nell’Unione Europea.