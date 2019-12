23/12/2019 Ippicanews

IERI - Come da copione a Bologna la finale del circuito riservato ai trottatori di 4 anni: il favorito Zefiro d’Ete è filato al comando e in arrivo (nella foto) ha controllato senza problemi la fiondata di Zilath, che dal via era rimasto nella sua scia. Campionato dei 4 Anni a Bologna (55.000 €, m. 2060): 1. Zefiro d’Ete (G. Di Nardo) 15.1, 2. Zilath 15.2, 3. Zealand As 15.4, 4. Zap di Girifalco 15.4. Tot. 1,98 1,22 1,31 1,81 (2,42) Trio 16,90. TQQ a Napoli: Tris 3-5-12, 41,81 € per 660 vincitori, quota con rit. (n. 11) 6,51 €; Quarté 3-5-12-10, 176,75 € per 53 vincitori; Quinté 3-5-12-10-2, 727,17 € per 4 vincitori.

OGGI - Ore 16.30 TQQ a Villacidro (g, 5ª corsa, m. 2400 p.g.) Rapporto di scuderia: 11-13. Favoriti: 1-6-2-7-14. Sorprese: 5-3-9. Inizio convegno alle 14.20. Corse anche a Firenze (t, 13.20), Aversa (t, 15.05), Taranto (t, 15.15). Tv: diretta UnireSat.

FRANCIA - Ieri trotto a Vincennes: Prix Leon Tacquet (gruppo 3, 80.000 €, m. 2175, montato) 9. Zerozerosette Gar 16.8. Ieri galoppo a Deauville: maiden (27.000 €, m. 1500 aw) 5. Anfrati, 12. Colonnella; maiden (27.000 €, m. 1500 aw) 4. Homesweethome, 6. Full Tango, 9. Marlengo. Oggi galoppo a Chantilly: condizionata (28.000 €, m. 2700 aw) Local Whisky; condizionata (35.000 €, m. 1300 aw) Droit de Parole; reclamare (20.000 €, m. 1300 aw) Hernan; maiden (27.000 €, m. 1300 aw) Bentley Mood; handicap (55.000 €, m. 1900 aw) Palmina; handicap (24.000 €, m. 1500 aw) Alkaid, Broken Land, Secret Player; condizionata (21.000 €, m. 2700 aw) Time Shanakill; handicap (28.000 €, m. 1900 aw) Devil’s Boy; handicap (23.000 €, m. 1900 aw) Fire of Beauty, Dirty Dozen, Light of Cristo, Into The Sound.

GIAPPONE - Arima Kinen (gruppo 1, 574.860.000 yen, m. 2500) al femminile ieri a Nakayama, la vittoria però non è andata all’attesissima e netta favorita Almond Eye, deludente nona, ma a Lys Gracieux, che ha lasciato il compagno di colori Saturnalia a 5 lunghezze. La 5 anni della U.Carrot Farm era reduce dal successo australiano nel Cox Plate, in ottobre a Moonee Valley.

EMIRATI ARABI - Anche ieri ad Abu Dhabi una vittoria per Antonio Fresu (14 nella stagione), con Af Momtaz in un handicap per PA.

STATI UNITI - Negli States vengono presi per tempo, i provvedimenti legati al meteo: per la prima volta dal 1976, il convegno di apertura stagionale a Santa Anita Park è già stato spostato da giovedì 26 a sabato 28 dicembre. Slitta quindi di un paio di giorni il debutto di Umberto Rispoli nell’ippodromo californiano.

WAY TO PARIS - La carriera agonistica di Way To Paris continuerà anche a 7 anni, nel 2020. Il suo allenatore Andrea Marcialis sta pensando a una trasferta in Arabia Saudita per il portacolori di Paolo Ferrario: obiettivo il Red Sea Turf Handicap (2.500.000 $, m. 3000), in programma il 29 febbraio a Riyadh nel convegno che avrà come clou la corsa più ricca del mondo, la nuova Saudi Cup da 20 milioni di dollari. Otto le corse previste, che metteranno in palio 29,2 milioni di dollari.