Gran premi 2020? Per adesso soltanto una metà

Sotto l’albero di Natale, con la pubblicazione del tradizionale D.M. giusto alla vigilia, il Mipaaf ha reso noti i criteri che regoleranno il 2020 ippico, sì, proprio così, l’anno che avrà inizio tra sette giorni soltanto, oltre che il calendario (1.285 giornate di corse: 861 di trotto e 424 di galoppo), gli stanziamenti e l’elenco dei gran premi. Tutto quanto però in dettaglio fino al 30 giugno, in attesa di fare poi i conti definitivi della serva per far quadrare il secondo semestre con quanto in cassa. Ma se questo va bene ed è giusto per calendario e stanziamenti (19.785.600 euro per 463 giornate di trotto dall’1 gennaio al 30 giugno, 10.351.200 euro per 200 giornate per il galoppo nello stesso periodo), davvero non si capisce perché non si debba già conoscere la programmazione dei gran premi nel secondo semestre, peraltro scandita a livello europeo dall’Uet per il trotto e dall’European Pattern Book per il galoppo. Il problema è l’esatto stanziamento per il secondo semestre? Poco male, bastava diffondere il calendario dei gran premi senza il montepremi di ogni singola corsa. E invece ecco che ce n’è sempre una nuova: appunto la mancata pubblicazione integrale del calendario dei gran premi.

TROTTO - Nel frattempo, c'è da registrare tutta una serie di novità nei gran premi di trotto, in questi primi sei mesi resi noti dal Mipaaf, almeno rispetto alla bozza 2020 circolata in precedenza ma anche rispetto al calendario 2019.

Andiamo in ordine cronologico, partendo quindi da quanto già segnalato nei giorni scorsi: un nuovo GP a Siracusa, il Nastro d’Oro del 12 gennaio per i 4 anni sul miglio.

Il torinese Costa Azzurra, classica per gli anziani sul miglio, è fissato per il 5 aprile, quindi come importante avvicinamento al Lotteria napoletano del 3 maggio, a differenza dell’anno scorso quando invece venne disputato il 23 giugno.

Altra nuova corsa di gruppo 3 sarà il Memorial Campili: ormai tradizionale test per gli anziani sul miglio, qualificante per il Lotteria, si correrà a Napoli il 19 aprile.

La bozza prevedeva per i 3 anni il milanese Nazionale il 25 aprile e il Città di Napoli il 27 giugno, così come scandito dall’inatteso “ribaltone” dello scorso anno, e invece il calendario ufficiale ora recita Città di Napoli il 2 maggio, alla vigilia del Lotteria, con il Regione Campania per i 4 anni spostato di un giorno nello stesso convegno del Lotteria, il 3 maggio appunto, e il Nazionale riportato in estate, esattamente il 27 giugno (nella foto Axl Rose, vincitore dell'edizione 2019). A completare lo stravolgimento della bozza, ecco che nello stesso giorno del Nazionale si disputeranno il Nazioni, classica per gli anziani da sempre autunnale, e la Coppa di Milano, che dalla prima domenica di ottobre, erano previsti per il 4, vengono quindi anticipati entrambi al 27 giugno, per un’abbuffata di quelle che tanto piacciono a ministero e ippodromi. Ovviamente senza la possibilità di correre in notturna: il trotter milanese della Maura non ha impianto di illuminazione.

Il modenese Giovanardi, altra classica per i 3 anni, è stato spostato in avanti dal 10 maggio al 31. In conseguenza di ciò lo Stabile ad Aversa, sempre riservato ai 3 anni, è stato anticipato dal 24 maggio al 16.

Infine la bozza indicava che il Turilli per gli anziani sarebbe tornato a Roma il 29 giugno, in occasione della tradizionale giornata festiva della Capitale comprendente il Triossi e il Carena. Invece nel calendario ufficiale del primo semestre non c’è traccia del Turilli e questo vuol dire che anche nel 2020 farà parte del “pacchetto Derby-Oaks”, per il quale nel 2019 era stato finito a Napoli.

Ricordiamo che Derby e Oaks (batterie 20 settembre, finali 11 ottobre), ma anche Unione Europea (17 maggio) e Mipaaf (batterie 13, 14 e 15 novembre, finale 8 dicembre), oltre che Anact (18 ottobre: non c’è data per le batterie, diamo per scontato che saranno nel primo weekend di ottobre), Campionato 4 Anni (20 dicembre) e Campionato Master (26 dicembre), verranno assegnati dal ministero con un bando.

GALOPPO - Dando una sbirciata alle decadute classiche del galoppo (dal 2019, l’Italia non ha più corse di gruppo 1), Parioli e Regina Elena si disputeranno il 26 aprile, Derby e Presidente della Repubblica il 24 maggio, Oaks e Milano il 21 giugno.

Per il resto, si continua con la barzelletta degli handicap principali A, B, C: oh, silenzio, non fategli sapere che nell’alfabeto ci sono altre 18-lettere-18...