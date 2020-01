26/1/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 15.20 Gran Corsa Siepi di Pisa a Pisa (ost/g, 4ª corsa, gruppo 3, 30.000 €, m. 3500 siepi) Favoriti: Santa Klara, Mushrae, Beau Saonois. Inizio convegno alle 13.50. Corse a Firenze (t, 13.45), Pisa (ost/g, 13.50), Milano (t, 14), Montegiorgio (t, 14.55). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Napoli: Tris 1-5-8-2, 3.161,74 € per 13 vincitori; Quarté 1-5-8-2, 12.110,79 € per 1 vincitore; Quinté 1-5-8-2-7, n.v.

FRANCIA - Nel trotto, ieri a Vincennes eccellente debutto al montato per Vincerò Gar (nella foto): affidato dal team Gocciadoro a Mathieu Abrivard, non ha avuto percorso particolarmente lineare e agevole ma alla resa dei conti è scattato con grande disinvoltura per chiudere netto vincitore a media di 1.14 sui 2700 metri, dopo ultimo km in 1.10.8. Nulla di fatto per le italiane nel clou del convegno parigino, il Luxembourg: nona Shadow Gar, evaporata in retta d’arrivo dopo essere stata terza in corda lungo il percorso (era l’ultima corsa in carriera: ora andrà in sposa a Ready Cash, per l’Allevamento Toniatti); tredicesima Tessy d’Ete, che ha mollato il colpo alla scurvata dopo essere rimasta troppo presto allo scoperto in corsia esterna dopo essersi avviata con lo scomodissimo numero 9. A Saint Brieuc primo successo in carriera per il 4 anni Grieg, alla seconda uscita per il training di Mattia Monaco (1ª vittoria nel 2020).

Ieri trotto a Vincennes: course B (50.000 €, m. 2700, montato) 1. Vincerò Gar (prop. Scud. Liby e King; allen. A. Gocciadoro) 14.0; course D (33.000 €, m. 2700) 2. Aphrodite Bi 15.2, 6. Amazing Gio 15.5, 8. America Ek 15.6, 11. Aura Sl 16.8; Prix de Luxembourg (gruppo 3, 100.000 €, m. 2100) 9. Shadow Gar 11.3, 13. Tessy d’Ete 11.8; course B (50.000 €, m. 2850) 5. Vaprio 15.6, 6 Vanvitelli 15.6, Vastaz Font Mil rp, Volver As rp; Coupe d'Europe des Amateurs (14 000 €, g.d., m. 2100) 5. Terribile Gso 15.2, 8. Ticket To Ride 18.0, Ultimaluna Grif rp. Ieri trotto a Saint Brieuc: course G (13.000 €, m. 2575) 1. Grieg (prop. Scud. Twister; allen. M. Monaco) 17.6. Oggi trotto a Vincennes: course A (53.000 €, m. 2100) Zerozerosette Gar; Prix RMC-Charles Tiercelin (gruppo 2, 100.000 €, m. 2100) In Your Dreams, Juan Bros, Al Capone Stecca, Amon You Sm; Prix Gras Savoye Willis Towers Watson (gruppo 3, 80.000 €, m. 2100) Voltaire Gifont; Prix Lenotre-Helen Johansson (gruppo 3, 80.000 €, m. 2100) Virginia Grif; Prix Fondation pour la Recherche Medicale (gruppo 3, 80.000 €, m. 2100) Barolo Roc, Bonjovi Mmg, Blade Wise As, Bengurion Jet.

SVEZIA - Ieri trotto a Eskilstuna: Länsförsäkringar Agria - STL Diamantstoet, Försök 8 (227.000 sek, m. 2140) 5. Anthara Bi 16.4.

GIAPPONE - Ieri a Nakayama un triplo da ben 432 contro 1 per Mirco Demuro (7 vittorie nel 2020) con Narino Christie, Sunny Talk e Kambala, tutti in maiden.

STATI UNITI - Da Miami, dritto fino a Riyadh: Mucho Gusto a Gulfstream Park ha dominato la Pegasus World Cup (gruppo 1, 3.000.000 $, m. 1800 dirt), prima della quale è stato acquistato dal principe Faisal Bin Khaled che ora lo destinerà appunto alla Saudi Cup del 29 febbraio. Per Lanfranco Dettori un undicesimo posto con Without Parole nella Pegasus WC Turf (gruppo 1, 1.000.000 $, m. 1900) vinta da Zulu Alpha e un tredicesimo con Seven Trumpets nelle Fred W. Hooper Stakes (gruppo 3, 150.000 $, m. 1600 dirt). Luca Panici invece settimo con l’estremo outsider Prince of Arabia nelle W.L. McKnight Stakes (gruppo 3, 200.000 $, m. 2400). Ieri a Santa Anita con Umberto Rispoli in pista anche Andrea Atzeni, che ha ottenuto un secondo posto con Media Blitz in una "maiden special weight”.

INGHILTERRA - Nomen omen: ieri a Lingfield un successo tutto tricolore con la 3 anni Made In Italy. Allevata dalla Razza La Tesa e allenata da Marco Botti per la Ambrosiana Racing & Les Boyer, in una “novice auction stakes” sui 1600 aw ha ottenuto la prima vittoria in carriera con la monta di Stefano Cherchi.

SUPER STAR REAF - Carriera agonistica conclusa per Super Star Reaf, che ora inizierà quella di fattrice ad Eraclea, in Veneto, per l’Allevamento AMG della famigilia Pozzobon che già in passato aveva acquistato Scintilla Caf dalla Scuderia Super Fantastica. In pista la 9 anni da Varenne s’è distinta soprattutto con i successi nel Locatelli e Mirafiori 2017 e nel Freccia d’Europa 2018, chiudendo con record di 1.11 sulla breve e 12.2 sulla media distanza.