25/2/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 18 TQQ a Napoli (g, 8ª corsa, m. 1000 p.d.) Rapporti di scuderia: 4-12, 8-9. Favoriti: 2-5-9-3-10. Sorprese: 1-11-6. Inizio convegno alle 15.05. Corse anche a Firenze (t, 14.40), Siracusa (t, 14.50). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Follonica: Tris 1-10-7, 18,23 € per 1.663 vincitori, quota con rit. (n. 8) 7,37 €; Quarté 1-10-7-4, 29,68 € per 381 vincitori, q.r. 20,80 €; Quinté 1-10-7-4-11, 167,18 € per 89 vincitori.

FRANCIA - Ieri ostacoli a Auteuil: handicap (56.000 €, m. 3600, siepi) ferm. Candos. Ieri trotto a Le Croise Laroche: course F (16.000 €, m. 2825) 3. Grieg 16.8. Oggi galoppo a Chantilly: reclamare (18.000 €, m. 1600 aw) Er Faina, Footstepsanpie; condizionata (28.000 €, m. 1600 aw) Anobar; reclamare (18.000 €, m. 1600 aw) Song of Life. Oggi trotto a Cagnes sur Mer: course D (33.000 €, m. 2700, montato) Silverado Lux.

BELGIO - Oggi trotto a Kuurne: GP d’Hiver (10.000 €, m. 2875) Traders.

STATI UNITI - Nel galoppo, stop per Luca Panici (nella foto): caduto in corsa venerdì a Gulfstream Park dalla bizzosa Terrible Tara nell’ultimo ingaggio di giornata, ha rimediato la frattura di una clavicola e resterà fermo per quattro settimane. Per questo infortunio perderà quindi le importanti monte di Ete Indien nelle Fountain of Youth Stakes di sabato e di Sole Volante nel Tampa Bay Derby del 7 marzo, ovvero le due pedine dell’allenatore Patrick Biancone in vista del Kentucky Derby (al suo posto è stato ingaggiato Florent Geroux).

MILANO - Degli incontri Snaitech-operatori del galoppo milanese si è persa ogni traccia, per la riservatezza imposta dalla stessa Snaitech. In attesa di novità sul contratto dei servizi, intanto nel pomeriggio di ieri si è svolto un primo sopralluogo ufficiale del Mipaaf delle piste da corsa di San Siro in vista della “prima” del 15 marzo. Segnalati alcuni interventi da compiere per ovviare ad alcune situazioni non idonee, tuttavia le piste non si presentano in uno stato inadeguato, specie in relazione all’andamento climatico recente. Il sopralluogo verrà ripetuto tra una decina di giorni, nel frattempo domani è prevista una verifica dello stato delle piste di allenamento a Trenno.

CORONAVIRUS - Il Mipaaf ha disposto lo stop alle corse nelle regioni interessate dal Coronavirus (Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto) fino a tutto l’1 marzo. Domani, quindi, annullati i convegni di Padova e Varese. Poi salteranno Bologna giovedì, Milano trotto venerdì, Treviso ostacoli/galoppo e Torino sabato, Milano trotto e Bologna domenica. Pierluigi D’Angelo, presidente di Ippodromi Partenopei, ha espresso solidarietà ai gestori degli ippodromi settentrionali e soprattutto ha proposto di “salvare” i convegni di corse facendoli disputare a porte chiuse, così come ormai sta avvenendo per esempio da giorni a Hong Kong: peraltro Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, proprio ieri ha annunciato che nelle regioni interessate dal divieto di manifestazioni sportive è stata data disponibilità a svolgere alcuni eventi a porte chiuse.