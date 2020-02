27/2/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 17.50 TQQ a Pisa (g, 7ª corsa, m. 1200 p.m.) Jackpot: Quinté 1.407,75 €. Favoriti: 14-3-7-8-2. Sorprese: 9-12-6. Inizio convegno alle 14.50. Corse anche a Castelluccio dei Sauri (t, 15.10). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Rouen Mauquenchy: Tris 8-9-4, 642,27 € per 56 vincitori; Quarté 8-9-4-2, 8.022,32 € per 1 vincitore; Quinté 8-9-4-2-17, n.v.

FRANCIA - Nel galoppo, rientro posticipato per Way To Paris: non correrà domani a Deauville, come ipotizzato dal suo allenatore Andrea Marcialis, che invece schiererà Chipiron nel Prix Bering (30.000 €, m. 2500 aw). Il grigio di Paolo Ferrario potrebbe quindi ripresentarsi direttamente in pattern: è iscritto al Prix Exbury (gruppo 3, 80.000 €, m. 2000) del 15 marzo a Saint Cloud. Nel trotto, sabato a Vincennes ci sarà il sospirato ritorno in Francia per Mario Minopoli jr, solo di recente riammesso a correre oltr’Alpi: a Vincennes sarà in sulky a Zefir Gar nel Prix du Plateau de Gravelle (gruppo 3, 90.000 €, m. 2100). Domenica invece solo sette avversari nel Prix de Selection (gruppo 1, 200.000 €, m. 2200) per Face Time Bourbon, che poi andrà a riposo... stalloniero. Ufficializzato il ritiro dalle corse per Belina Josselyn: farà la mamma, il proprietario Pascal Bernard l'ha destinata a Ready Cash.

Ieri trotto a Vincennes: course D (51.000 €, m. 2100) 12. Talisker Horse 13.4. Ieri ostacoli a Fontainebleau: condizionata (20.000 €, m. 3550 siepi) 6. Into The Sound. Oggi trotto a Vincennes: course B (67.000 €, m. 2700) Violetto Jet. Oggi galoppo a Lione: handicap (17.000 €, m. 2150 aw) Light of Cristo, Fire of Beauty; reclamare (17.000 €, m. 2150 aw) Maidomo.

SVEZIA - Ieri ad Aby una vittoria per Christian Fiore (3 nel 2020), con Bellmondo. Ieri trotto a Solvalla: Stolopp (128.200 sek, m. 1640) 6. Anthara Bi 13.4. Ieri trotto a Aby: Xpressprintern (128.200 sek, m. 1640) 2. Taiga Woodland 13.0. Oggi trotto a Boden: Februaristayern (84.300 sek, m. 2640) Zagarolo Jet.

HONG KONG - Pur su distanza finalmente più adatta alle sue caratteristiche, ancora un deludente “ennepì” per Party Together (ex Summer Festival), ieri a Happy Valley nono in un handicap “class 3” sui 2200 metri.

INGHILTERRA - Ieri a Southwell una vittoria in tandem per Andrea Atzeni (6 nel 2020) e l’allenatore Marco Botti (8), con Aljari in handicap.

ARABIA SAUDITA - Nonostante la rinuncia di Way To Paris alla trasferta saudita, ci sarà comunque in pista un cavallo allevato da italiani nel Saudi Cup Day di sabato a Riyadh: il grigio Speak In Colours (nella foto), che l’allenatore irlandese Joseph O’Brien schiererà nel Turf Sprint (1.000.000 $, m. 1351). Figlio di Excelebration e Maglietta Fina, questo 5 anni ha iniziato infatti la carriera di corse in Inghilterra per la Scuderia Archi Romani della famiglia Marchetti, con il training di Marco Botti, e poi è stato venduto a Chantal Consuelo Regalado Gonzalez, proprietaria spagnola che ha O’Brien tra i suoi allenatori, dopo un successo in listed nell’autunno 2017. Da allora Speak In Colours ha vinto due gruppi 3 e nel 2019 si è piazzato tra l’altro terzo nell’Abbaye de Longchamp e quarto nelle Diamond Jubilee Stakes. Diretta Tv su UnireSat e scommesse anche in Italia tanto per l’intero Saudi Cup Day di sabato quanto per il Kingdom Day di domani, che comprenderà la sfida tra fantini e jockette di tutto il mondo (in lizza anche Lanfranco Dettori).

COREA DEL SUD - Mentre Hong Kong va avanti con le corse a porte chiuse, in Corea del Sud è invece scattato il blocco dell'attività negli ippodromi a causa del Coronavirus: la Korea Racing Authority ha disposto lo stop da oggi fino all'8 marzo, quindi per 10 giorni. Un nuovo punto della situazione è già fissato per il 9 marzo.

MILANO - Ieri a Milano s’è tenuto il sopralluogo sulle piste di allenamento di Trenno, in vista della riapertura di quella in erba prevista per il 3 marzo. Riscontrate criticità soprattutto in curva e nei “passaggi” con la pista in sabbia, che andrà sistemata e abbassata. Un nuovo sopralluogo è stato fissato per lunedì e riguarderà anche la pista d’ostacoli.