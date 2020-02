28/2/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 17.45 TQQ a Napoli (t, 8ª corsa, m. 2060-2080) Favoriti: 13-3-10-2-5. Sorprese: 14-11-12. Inizio convegno alle 14.20. Corse anche a Roma (g, 15.20). Tv: diretta UnireSat.

IERI - Ieri nel trotto puntuale ritardo nell’inizio del convegno anche a Castelluccio dei Sauri, per la protesta dei guidatori contro il Mipaaf: in occasione della 1ª corsa, tra l’altro sono andati in pista indossando una giubba nera (nella foto). TQQ a Pisa: Tris 3-2-14, 22,64 € per 1.468 vincitori, quota con rit. (n. 1, 4, 12) 9,48 €; Quarté 3-2-14-8, 41,58 € per 294 vincitori, q.r. 9,98 €; Quinté 3-2-14-8-6, 133,64 € per 44 vincitori.

FRANCIA - Nel galoppo, oggi Mario Baratti a Deauville sellerà il suo primo partente da allenatore... francese: la 4 anni Moana, appartenente a Giovanni Bajetti. Ieri a Lione una vittoria per Simone Brogi (3 nel 2020), in maiden con la debuttante Heliabel per il Team Valor, e nella 4ª corsa una caduta senza conseguenze per Jessica Marcialis per l’inciampone di Maidomo all’uscita dalle gabbie.

Ieri trotto a Vincennes: course B (67.000 €, m. 2700) Violetto Jet rp. Ieri galoppo a Lione: handicap (17.000 €, m. 2150 aw) 10. Fire of Beauty, 12. Light of Cristo; reclamare (17.000 €, m. 2150 aw) cad. Maidomo. Oggi trotto a Cagnes sur Mer: course A (53.000 €, m. 2925) Victor Ferm. Oggi trotto a Laval: course D (31.000 €, m. 2875, montato) Terribile Gso. Oggi galoppo a Deauville: reclamare (18.000 €, m. 2500 aw) Local Whisky; handicap/reclamare (16.000 €, m. 1900 aw) Dirty Dozen; handicap (20.000 €, m. 1500 aw) Moana.

SVEZIA - Ieri trotto a Boden: Februaristayern (84.300 sek, m. 2640) Zagarolo Jet rp. Oggi trotto a Eskilstuna: (65.000 sek, m. 2140) Zenone Bar.

ARABIA SAUDITA - Oggi “Kingdom Day” a Riyadh: in programma il Kingdom Day STC International Jockeys Challenge, sfida tra sette fantini (tra i quali Lanfranco Dettori) e sette jockette provenienti da tutto il mondo. Quattro le corse che li vedranno a confronto, su distanze diverse: punti ai primi 5 classificati di ogni prova, 30.000 dollari il premio per il vincitore della classifica finale. Inizio del convegno alle ore 13.20 italiane, con scommesse e diretta Tv (su UnireSat) anche in Italia. Come pure per il Saudi Cup Day di domani, a partire dalle nostre 14 (la Saudi Cup si disputerà alle 18.40).

GIAPPONE - Dopo Hong Kong, per il Coronavirus anche il Giappone fino a nuovo ordine farà disputare le corse a porte chiuse. Niente pubblico a partire da domani: i primi ippodromi colpiti dal provvedimento della J.R.A. per questo weekend saranno Nakayama, Chukyo e Hanshin.