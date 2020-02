29/2/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 18.10 TQQ a Siracusa (g, 6ª corsa, m. 1600 p.g.) Rapporto di scuderia: 7-12. Favoriti: 3-7-2-4-11. Sorprese: 5-1-8. Inizio convegno alle 15.20. Corse anche a Roma (t, 14.40), Aversa (t, 15.10). Tv: diretta UnireSat.

IERI - Con i primi sei cavalli segnalati, il nostro pronostico di ieri ha indicato il Quinté vincente per il trotto a Napoli. TQQ a Napoli: Tris 14-13-5, 83,04 € per 545 vincitori; Quarté 14-13-5-3, 137,89 € per 107 vincitori; Quinté 14-13-5-3-10, 302,91 € per 10 vincitori.

FRANCIA - Nel galoppo, debutto vincente da allenatore con licenza francese per Mario Baratti: a Deauville l’ex gentleman rider è andato subito a segno in handicap a quasi 20 contro 1 con la 4 anni Moana, montata da Cristian Demuro (19 vittorie nel 2020), alla prima uscita per la giubba di Giovanni Bajetti, in un serratissimo arrivo a tre (nella foto).

Ieri trotto a Cagnes sur Mer: course A (53.000 €, m. 2925) 2. Victor Ferm 13.7. Ieri trotto a Laval: course D (31.000 €, m. 2875, montato) Terribile Gso rp. Ieri galoppo a Deauville: reclamare (18.000 €, m. 2500 aw) 2. Local Whisky (reclamato per 16.777 € da G. Duca); handicap/reclamare (16.000 €, m. 1900 aw) 7. Dirty Dozen; handicap (20.000 €, m. 1500 aw) 1. Moana. Oggi trotto a Vincennes: Prix du Plateau de Gravelle (gruppo 3, 90.000 €, m. 2100) Zefir Gar; Prix de Selection (gruppo 1, 200.000 €, m. 2200) Face Time Bourbon; course D (37.000 €, m. 2850) Vastaz Font Mil. Oggi trotto a Cagnes sur Mer: course C (25.000 €, m. 2700) Gold Piquenard. Oggi galoppo a Deauville: reclamare (20.000 €, m. 1900 aw) A Prima Vista, Donzelly. Oggi galoppo a Bordeaux: handicap (18.000 €, m. 1900) Perego, Blue Link.

SVEZIA - Ieri trotto a Eskilstuna: (65.000 sek, m. 2140) 6. Zenone Bar 16.8.



STATI UNITI - Ieri a Santa Anita un doppio da quasi 15 contro 1 per Umberto Rispoli (24 vittorie nel 2020), con la debuttante Dorita’s Lemon in una “maiden claiming” e con Kazan in una "claiming”.

ARABIA SAUDITA - È finalmente tempo di Saudi Cup Day, a Riyadh: 14 partenti per la nuova corsa più ricca del mondo, la Saudi Cup (gruppo 1, 20.000.000 $, m. 1800 dirt), con lo statunitense Maximum Security da battere su una pista che, come si è visto ieri, non agevola certo il finish degli attendisti. Nel convegno tre ingaggi per Lanfranco Dettori: oltre che Gronkowski nel clou, Frankie monterà True Self nel Longines Turf Handicap (2.500.000 $, m. 3000) e Dark Power nell’STC 1351 Sprint (1.000.000 $, m. 1351). Scommesse e diretta tv su UnireSat anche in Italia, con inizio alle nostre ore 14 e chiusura alle 18.40 con la Saudi Cup.

Intanto alla vigilia nel “Kingdom Day” s’è disputato l’STC International Jockeys Challenge, sfida tra fantini e jockette di tutto il mondo, che ha... perso Ryan Moore, non arrivato per problemi di viaggio (ma dovrebbe essere regolarmente in sella oggi) e sostituito da Irad Ortiz jr. Con 33 punti il successo è andato al 54enne statunitense Mike Smith, che ha firmato un doppio con Sun Hat e Paris. Le altre due corse sono andate alla neozelandese Lisa Allpress (prima jockette a vincere una corsa in Arabia Saudita) con Matmon e alla svizzera Sibylle Vogt (seconda nella classifica finale con 29 punti, terze a pari merito con 15 la stess Allpress e la francese Mickaelle Michel) con Sabeq’hom. Due terzi posti i migliori piazzamenti per Dettori.

CORONAVIRUS - Ieri sono stati dichiarati i partenti per le corse di trotto di lunedì ad Albenga: resta da vedere tuttavia se con la prossima settimana verrà meno il divieto di svolgimento di eventi pubblici, che per il Coronavirus ha portato all’annullamento di diversi convegni nell’Italia settentrionale, o se invece l’attività ripartirà regolarmento o comunque a porte chiuse, come da richiesta avanzata al Mipaaf. All’estero, dopo lo stop delle corse in Corea del Sud e le porte chiuse a Hong Kong e in Giappone, prime conseguenze anche in Francia: lunedì (ostacoli) e mercoledì (galoppo) corse senza pubblico a Compiegne, dopo i primi casi di Coronavirus accertati nella regione dell’Oise.