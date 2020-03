Rispoli, problema manager

L’avventura americana di Umberto Rispoli procede alla grande: 28 vittorie (una anche ieri, con A Man's Man in una "maiden special weight”) in 126 corse (media 22,2%), oltre che 28 volte secondo o terzo, con 1.256.276 dollari guadagnati dai cavalli montati dal 31enne jockey nato a San Severino Marche ma di famiglia napoletana e cresciuto a Scampia. Una partenza davvero lanciata, con due stakes in bacheca (le Baffle con Billy Batts e le Pasadena con Hariboux, nella foto) e il 4º posto tra i fantini per somme vinte, per corse vinte e per “strike rate” nella stagione californiana scattata il 28 dicembre.

Trasferitosi sulla West Coast con la sua Kimberley (che ha sposato a Malibu il 18 febbraio scorso) e il piccolo Hayden, ora però “Umbi” è alle prese con un problema non di poco conto. Infatti Ron Anderson, il numero 1 tra i manager statunitensi, ha preso nella sua... scuderia anche il top jockey John Velazquez, che ha chiuso il lunghissimo rapporto lavorativo con Angel Cordero jr. Il regolamento Usa impedisce tuttavia di gestire più di due fantini, e poiché Anderson oltre a Rispoli aveva sotto contratto l’altro top Joel Rosario, ecco quindi che seguirà ulteriormente l’italiano solo fino a inizio aprile. Rispoli, sorpreso e dispiaciuto per la decisione di Anderson, dovrà così procurarsi in fretta un altro agente di quelli bravi, specie se in primavera vorrà cercare gloria sulla East Coast tra Kentucky e New York, così come dichiarato anche recentemente.

Anderson ha iniziato come manager nel 1973. Da allora, prima che con Rosario e Velazquez, oltre che Rispoli, ha collaborato con altri top jockey quali Jerry Bailey, Gary Stevens, Garrett Gomez e Chris Antley: con la sua regìa, i suoi “protetti” complessivamente hanno vinto 13 prove della Triplice Corona e 38 della Breeders’ Cup. «Mi sento in colpa per la rinuncia a Rispoli, che è un fantino di talento e che continuerà a far bene anche senza di me, ma in certi casi affari e amicizia vanno tenuti separati. Sono onorato della richiesta di collaborazione che ho ricevuto da parte di Velazquez, non vedo l’ora di iniziare a lavorare per lui. E Rosario si sposterà con me dalla West alla East Coast».