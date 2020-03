Si riparte ma non dappertutto

Dopo nove giorni di stop da Coronavirus, domani ripartono le corse ippiche nel Nord Italia, in base a quanto disposto dalle Prefetture locali in zone che non siano “rosse”. O meglio: domani ripartirà Padova con il trotto a porte chiuse; giovedì (e nel caso anche sabato) ancora stop per il trotto a Bologna per il perdurante blocco regionale delle attività sportive; venerdì ripartirà Torino con il trotto a porte aperte; sabato ripartirà Treviso con gli ostacoli a porte chiuse se arriverà il nulla osta richiesto dalla Nordest alla Prefettura cittadina; domenica a Padova si correrà soltanto in caso di nulla osta per le porte aperte, in modo da avere adeguato pubblico per i due GP (Padovanelle e Città di Padova) che altrimenti verranno recuperati successivamente.

Intanto la dott.ssa Stefania Mastromarino per il Mipaaf, come pure pubblicato sul sito del ministero, precisa che «la comunicazione relativa allo stop delle corse fino all’1 marzo aveva il suo fondamento nelle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 23 febbraio per contrastare la diffusione del Coronavirus. Con successivo decreto in data 25 è stata prevista la possibilità di svolgere eventi sportivi a porte chiuse nei Comuni diversi da quelli della “zona rossa”. Con D.P.C.M. in data 1 marzo tale facoltà è stata prorogata fino all’8 marzo ed all’articolo 5 è stato stabilito che competente ad assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento e il monitoraggio della loro attuazione è la Prefettura territorialmente. Ciò premesso, le società di corse che operano nell’ambito dei territori individuati dalla richiamata norma sono tenute a rivolgersi alla Prefettura competente sia per richiedere l’eventuale autorizzazione sia per rendere le debite informazioni necessarie ad assicurare il monitoraggio delle attività svolte».

MILANO - In Lombardia il Coronavirus sta bloccando il trotto a Milano e il galoppo a Varese. Intanto però si avvicina anche l’inizio della stagione primaverile del galoppo a Milano (primo convegno il 15 marzo), dove resta critica la situazione tra Snaitech e gli operatori del comparto. Nel frattempo questa mattina c’è stato un nuovo sopralluogo alle piste di allenamento di Trenno, resosi necessario dopo l’esito non certo ottimale di quello tenutosi la scorsa settimana. Nella circostanza c’è stata l’apertura stagionale del tracciato in erba, con problematiche non risolte nella zona del “passaggio” di raccordo tra le piste, rimasto particolarmente duro al punto da spingere qualche allenatore a farlo percorrere addirittura di passo ai propri cavalli per non esporli a particolari rischi. Come spesso accade in queste situazioni, invece altri allenatori hanno utilizzato il percorso in erba senza sollevare la minima perplessità.