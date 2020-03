10/3/2020 Ippicanews

Con lo sport fermo in tutto e per tutto da oggi fino al 3 aprile, per il nuovo DCPM “Io resto a casa” ma anche per quanto aveva già deciso il Coni, da oggi si blocca anche l’ippica, perché non è più contemplata neppure l’opzione di attività a “porte chiuse”. L’ufficio tecnico di Capannelle, come annunciato dal direttore Elio Pautasso, già ieri sera ha contattato tutti gli allenatori che oggi avrebbero inutilmente raggiunto l’ippodromo romano con i loro cavalli da altre località. La cancellazione delle corse riguarderà ovviamente Firenze e Siracusa, gli altri ippodromi in calendario per oggi, e poi quanto in palinsesto fino al 3 aprile. Peraltro dal Visarno ieri nel pomeriggio avevano avvisato gli operatori che, in caso di trasferta da “zone rosse”, «per la nuova ordinanza emanata dalla Regione Toscana non potranno entrare nella stessa, pena l'interdizione o la messa in isolamento fiduciario per 14 giorni». D’altronde, ieri s’erano registrati ben 16 ritiri ad Albenga e 10 a Follonica

Qui di seguito pubblichiamo le abituali informazioni sulle corse di giornata in Italia, anche se non verranno disputate.

FRANCIA - Nel galoppo, ieri a Chantilly rientro opaco per Piet, che contro avversari quotati ha cercato invano una piazza in una listed dominata da Waltham. Il convegno è stato particolarmente sofferto per la jockette Delphine Santiago: è caduta alla 2ª corsa per la frattura rimediata dal suo Koosto, nella 6ª è stata disarcionata dallo scarto di Litsaga Rosetgri all’uscita dalle gabbie. A Tolosa una vittoria per Simone Brogi (5 nel 2020), con Tilsitt in una maiden. Nel trotto, la carriera agonistica della 9 anni Uza Josselyn, di proprietà svizzera, s’è ufficialmente conclusa con il sesto posto nel Vitesse di domenica scorsa.

INGHILTERRA - Da oggi a venerdì si svolgerà regolarmente l’attesissimo Festival di Cheltenham, com scommesse e diretta Tv anche in Italia. Clou di questa prima giornata il Champion Hurdle Challenge Trophy (gruppo 1, m. 3280 siepi), con Epatante favorita a 3/1.

ANTEPOST - Dopo il facile successo nel Vitesse, Vivid Wise As è diventato il favorito negli antepost esteri per l’Elitloppet 2020, in programma il 25 maggio a Solvalla: la sua quota oscilla tra 7,00 e 7,50, come “contro” lo svedese Propulsion tra 7,00 e 9,00, seguono il francese Cleangame a 9,00, lo statunitense Gimpanzee tra 7,50 e 11,00, con Vitruvio tra 10,00 e 14,00, Une Etoile Gar a 25,00, Urlo dei Venti a 30,00 e Volnik du Kras a 300,00. Face Time Bourbon è invece ad appena 2,50 per l’Amerique 2021, seguito fa Davidson du Pont a 5,00 e Campo Bahia a 12,50, con Vitruvio a 30,00, Vivid Wise As a 40,00 e Zarenne Fas a 75,00.

STATI UNITI - Bufera nel galoppo Usa: un’indagine dell’FBI ha accertato il coinvolgimento di 27 persone nell’utilizzo di droghe e sostanze proibite su cavalli da corsa in quello che è stato definito come un “vasto ed elaborato sistema di doping”. Tra loro ci sono Jason Servis, trainer di Maximum Security, recentissimo vincitore della Saudi Cup da 20 milioni di dollari, e il suo collega Jorge Navarro, oltre ad assistenti allenatori, veterinari, farmacisti e distributori di medicinali. Tra i cavalli sicuramente sottoposti ai trattamenti proibiti c’è stato X Y Jet: allenato da Navarro e vincitore del Dubai Golden Shaheen 2019, è deceduto a gennaio per una crisi cardiaca.