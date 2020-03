13/3/2020 Ippicanews

FRANCIA - Nel trotto, ancora un Gar in evidenza all’estero: ieri a Caen è stato il turno del 5 anni Zerozerosette Gar, che al sesto tentativo ha conquistato la prima affermazione in Francia. Affacciatosi sui primi in terza ruota sull’ultima curva, in retta d’arrivo ha fatto corsa per conto suo (nella foto) isolandosi nel finale: è la 2ª vittoria nel 2020 per il suo allenatore Vitale Ciotola, già in evidenza con Vipera Killer Gar. Nel convegno un successo per Gabriele Gelormini (20), con El Paso d’Occagnes. Nel galoppo, ieri a Fontainebleau prima vittoria in carriera per la 3 anni Sweet Zen, una Dabirsim della Scuderia Micolo (8º nel 2020 per l’allenatore Andrea Marcialis).

Ieri trotto a Caen: course B (32.000 €, m. 2450-2475) 1. Zerozerosette Gar (prop. Scud. Nininni; allen. V. Ciotola) 14.3, 9. Zar Dangal 15.2, Zecchinodoro Fks rp; course D (31.000 €, m. 2200) Super Fez rp. Ieri galoppo a Fontainebleau: maiden (25.000 €, m. 1200) 1. Sweet Zen (prop. Scud. Micolo; allen. And. Marcialis). Oggi trotto a Rouen Mauquenchy: course D (31.000 €, m. 2850) Very Joy, Volnik du Kras. Oggi trotto a Enghien: course C (58.000 €, m. 2150) Ticket To Ride. Oggi trotto a Cagnes sur Mer: course E (29.000 €, m. 2925) Tyl Etoile, Visa As; course D (33.000 €, m. 2925) Ua Huka; course E (29.000 €, m. 2925) Solista d’Esi, Vaprio, Vandalo Gio, Seleniost; course D (22.000 €, m. 2925) Gold Piquenard. Oggi galoppo a Chantilly: Prix Ronde de Nuit (listed, 55.000 €, m. 1100) Ernesto de la Cruz; maiden (30.000 €, m. 1900 aw) Sinuaria; debuttanti (25.000 €, m. 1600 aw) Jeux de Prestige.

INGHILTERRA - Ieri terza giornata del Cheltenham Festival: il Ryanair Chase (gruppo 1, m. 4100 steeple) è stato vinto da Min, che ha preceduto per un’incollatura Saint Calvados; l’affollato Stayers’ Hurdle (gruppo 1, m. 4800 siepi) è andato a Lisnagar Oscar, outsider da 50/1. Oggi ultima giornata del meeting, anche questa con gioco on line e diretta Tv in Italia.

EMIRATI ARABI - Ieri a Meydan ancora protagonista Antonio Fresu (30 vittorie nella stagione), che s'è imposto con Alkaamel nel clou del convegno, un handicap da 190.000 aed. Intanto l'Emirates Racing Association ha comunicato che anche la giornata di corse della Dubai World Cup, prevista per sabato 28, si disputerà a porte chiuse, con l'ammissione soltanto di proprietari, giornalisti e rappresentanti degli sponsor, e che sono state annullate tutte le manifestazioni collaterali abitualmente previste nei giorni di vigilia. Per evitare un'eventuale quarantena legata al Coronavirus, ma anche un eventuale divieto sui viaggi all'estero dalla Francia, Mickael Barzalona ha già raggiunto Dubai su espressa richiesta del team Godolphin.

DOPING - Per i diversi casi di doping al cobalto, al testosterone e al nandrolone accertati nel novembre 2019, in Francia puntuale stangata sull’allenatore spagnolo Miguel Mestre Suner: 4 anni di squalifica come trainer e come driver e 60.000 euro di multa. Allontanati dalle corse per un anno i quattro trottatori trovati positivi (Elana Sport, Fripon du Marche, Geronimo Fuego e Familote), ma soprattutto revocata la licenza dei colori alla spagnola Ecurie Bruni, in quanto coinvolta direttamente nella preparazione dei cavalli. Mestre Suner è stato allenatore anche dell’italiano Solcio Zl, affidato a Laurent Claude Abrivard dopo la sospensione dello spagnolo.