Complementare di salvataggio

Gli altri corrono agevolmente ai ripari, perché hanno contratti firmati da... sempre con le corse di tutto il mondo, e così per esempio in Inghilterra ieri c'era un palinsesto scommesse che comprendeva Sudafrica e Hong Kong e domani la Francia per la prima volta proporrà un Quinté svedese, oltre ad avere in programma Singapore, Irlanda, Sudafrica e Cile.

In Italia invece almeno ieri e oggi niente da fare: il nulla. Per fortuna che da martedì, ultimo giorno di palinsesto ordinario, è spuntato il complementare di Betflag: prima riservato solo a poco più di un centinaio di clienti “tester”, poi da ieri allargato ai settemila “ippici” di vecchia data e infine anche ai “nuovi” che magari proprio per l’occasione, attesa da tanto tempo, hanno aperto un conto presso il concessionario avanguardista. Betflag, stanco di aspettare sia i... colleghi in ritardo che AMS e Sogei, ha deciso di anticipare di qualche giorno il varo del palinsesto complementare, già previsto per questo weekend, nonostante per il momento ci sia esclusivamente la possibilità di accettare il gioco solo sul vincente e sui piazzati, senza accoppiata né trio. Così Betflag martedì ha iniziato con due campi irlandesi (Down Royal, Wexford), due britannici (Taunton, Wetherby), uno sudafricano (Vaal) e quattro statunitensi (Fairmount Park, Mahoning Valley, Sam Houston Race Park e Will Rogers Downs). E ieri ha proseguito con uno sudafricano (Greyville) e quattro statunitensi (Gulfstream Park, Mahoning Valley, Sam Houston Race Park e Tampa Bay Downs).

Betflag da tempo (il collaudo vero e proprio risale all’agosto scorso!) era pronto a coprire senza problemi una larga fascia oraria che vada anche dalle 8 del mattino alle 3 di notte, forte di un ricco elenco di nazioni (Corea del Sud, Dubai, Francia, Germania, Gran Bretagna, India, Irlanda, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica, Zimbabwe) e ippodromi dei quali si è assicurato i diritti, con altri in arrivo. Naturalmente nel periodo anche il palinsesto complementare è inevitabilmente condizionato dagli stop per il Coronavirus, ma tutto quello che sarà disponibile verrà inserito da Betflag. In attesa che riescano a fare lo stesso gli altri concessionari di scommesse.