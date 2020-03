22/3/2020 Ippicanews

L’Agenzia Dogane e Monopoli, fino a nuova disposizione ha sospeso le scommesse «che implicano una certificazione da parte di personale ADM»: tra queste rientrano anche quelle “Ippica Nazionale”, quindi il convegno odierno di Downpatrick varrà soltanto per il palinsesto ordinario, quello delle cosiddette “scommesse ippiche in agenzia”, con gioco ovviamente on line, stante la chiusura delle agenzie. Tutto regolare per il palinsesto complementare (proposto per ora solo da Betflag), che come le scommesse sportive e altre non rientra appunto nei giochi sospesi da ADM.

OGGI - Gioco on line su Downpatrick (Irl, ost/g, 14.40). Tv: diretta UnireSat. Palinsesto complementare su Betflag.

IERI - TQQ a Thurles: Tris 9-7-8, 90,93 € per 28 vincitori; Quarté 9-7-8-5, 152,27 € per 8 vincitori; Quinté 9-7-8-5-10, n.v. (jackpot 567,00 €).

SVEZIA - Oggi trotto a Färjestad: (84.300 sek, m. 2140) Venivici Roc.

EMIRATI ARABI - Antonio Fresu avrà modo di chiudere nel migliore dei modi la sua eccellente stagione negli Emirati: sabato infatti per la terza volta sarà impegnato nella Dubai World Cup (gruppo 1, 12.000.000 $, m. 2000 dirt), in cui stavolta farà coppia con Military Law, dopo il 13º posto nel 2017 e il 7º nel 2018 sempre con Furia Cruzada. Quando manca ormai soltanto la giornata-clou del Carnival, Fresu ha finora ottenuto 31 vittorie (nuovo personal best negli EAU: precedente 29 nella stagione 2017-18), e un montepremi di 4.662.939 $ guadagnato dai cavalli da lui montati: con queste cifre, nella classifica fantini è terzo per vittorie (lo strike rate è 10,5%) e settimo per “prize money”. Military Law è un 5 anni da Dubawi, allenato da Musabbeh Al Mheiri (25 vittorie nella stagione) per conto di Nasir Askar: Fresu lo conosce bene, per averlo interpretato in tutte le uscite stagionali, con una vittoria (in listed, nella foto) e due piazzamenti (secondo prima di Benbatl nell’Al Maktoum Challenge R2, gruppo 2, e poi di Matterhorn nell’Al Maktoum Challenge R3, gruppo 1) nelle quattro corse disputate a Meydan.

STATI UNITI - Ieri a Santa Anita una vittoria per Umberto Rispoli (36 nel 2020), con Miss Tokyo in una “maiden special weight”. “Umbi” in precedenza s’era piazzato terzo, da favorito, con Oscar Dominguez nelle San Luis Rey Stakes (gruppo 3, 100.000 $, m. 2400) vinte da Ward’n Jerry. È invece finito sesto con Voodoo Song nelle San Simeon Stakes (gruppo 3, 100.000 $, m. 1100).

GIAPPONE - Ieri a Nakayama un doppio da 9 contro 1 per Mirco Demuro (21 nel 2020), con Galaxy Soul in una maiden e Guevara in una “allowance”.

AUSTRALIA - Se in Inghilterra è tutto fermo, ci sono inglesi che invece salgono alla ribalta dall’altra parte del mondo. Tom Marquand, jockey nel periodo in trasferta in Australia, ha infatti conquistato a Rosehill il primo gruppo 1 in carriera, le Ranvet Stakes (gruppo 1, 700.000 au$, m. 2000), in sella ad Addeybb che è allenato dal connazionale William Haggas. Una curiosità sul vincitore, che è il secondo delle Champion Stakes 2019 vinte da Magical: la madre Bush Cat appartiene ora all’italiano Claudio Marzocco, che ha scuderia e allevamento in Francia, e il 2 anni Woody Cat, fratellastro quindi di Addeybb con padre Literato, è in training da Andrea Marcialis.

GRAN BRETAGNA - Dopo l’iniziativa di Paddy Power, che già venerdì aveva bloccato i suoi 350 punti vendita, da ieri per disposizione governativa sono chiusi tutti i betting shop britannici.

IRLANDA - Caduto venerdì a Dundalk, Gavin Ryan ha rimediato la frattura della vertebra L2. Allievo fantino di Donnacha O’Brien, dovrà portare un busto ortopedico per sei settimane.

ITALIA - Sotto la spinta di Antonio Somma, che ne è rappresentante legale, è stato costituito un comitato per la gestione dell'emergenza da Covid 19 nel settore ippico, «al fine di sollecitare l’adozione da parte del Governo di qualunque misura di aiuto e sostegno economico alla categoria dei proprietari di cavalli ammessi a partecipare alle corse ippiche alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, che risultino regolarmente in allenamento a quella data e che tale attività stiano proseguendo e proseguano durante il periodo di sospensione delle corse ippiche». Come spesso accade nell’ippica italiana, si tratta di un’iniziativa a tutela di una sola categoria del comparto...