8/4/2020 Ippicanews

OGGI - Palinsesto ordinario: Solvalla (Sve, t, 18.15), Tampa Bay Downs (Usa, g, 18.30). Tv: diretta UnireSat. Palinsesto complementare Betflag: Tampa Bay Downs (Usa, g, 18.30), Will Rogers Downs (Usa, g, 20.15).

SVEZIA - Ieri trotto a Axevalla: Montélopp (65.000 sek, m. 2140, autostart) 2. Zenith Lb 18.0; (65.000 sek, m. 2140-2160) 7. Around The World 18.3. Oggi trotto ad Aby: Pokaltestet-Euro Classic Trot-Fyraåringslopp (128.200 sek, m. 2140-2160) Aramis Bar; Coin Perdu Stoserie 2020-Omgång 2 (91.800 sek, m. 2140) Zolid Wise As.

AUSTRALIA - Decisamente un buon esito per la prima giornata dell’Easter Yearling Sale della Inglis, tenutasi interamente on line per le restrizioni da Covid-19: 105 venduti sui 172 rimasti in catalogo dai 257 iscritti in catalogo, per un movimento globale di 32.4 milioni di dollari australiani e una media di 309.310. Nella giornata omologa del 2019 la media pro-capite era stata di 337.743 Au$ con 175 venduti su 205 puledri passati a tutti gli effetti nel ring. C’è stato un doppio top price, con i 1.100.000 Au$ raggiunti da un maschio da So You Think (nella foto: acquirente Legend Racing Pty Ltd, scuderia che opera a Hong Kong ma anche in Australia) e un altro maschio da Zoustar (preso da Hawkes Racing, scuderia locale). Un milione tondo invece il prezzo più alto per una femmina, una I Am Invincible (acquistata da Andrew Williams Bloodstock). Oggi seconda e conclusiva giornata di asta, sempre on line.

FRANCIA - Per alcune divergenze, si sono separate le strade professionali di Andrea Marcialis e Lea Bails. La jockette, che nel 2020 aveva finora collezionato 4 vittorie tutte in sella a cavalli dell’allenatore italiano, ha iniziato a collaborare con Fabrice Vermeulen. Marcialis sta valutando come sostituirla e intanto ha annunciato di avere ora tra i suoi proprietari anche un calciatore italiano, del quale però ancora non rivela il nome, coinvolto nell’acquisto di un soggetto a reclamare.

INGHILTERRA - Rinviati a date da destinarsi il meeting delle Ghinee a Newmarket (2 e 3 maggio) e quello di Derby e Oaks a Epsom (5 e 6 giugno). Per ora invece confermato il Royal Ascot (16-20 giugno), anche se nel caso si terrà a porte chiuse, con rimborsi già disposti per i biglietti fin qui venduti.

IRLANDA - Irish Horseracing ha pubblicato i dati statistici dell’attività svolta nel 2019, tanti dei quali interessanti o curiosi. Relativamente ai fantini, sono stati 379 gli appiedamenti inflitti per abuso della frusta (+78%, con le nuove restrizioni) e 91 per monta poco accorta, 2 positività su 317 test per droga o altre sostanze e nessuna su 854 per l’alcol test. Tra i cavalli, 13 positività (erano state 27 nel 2018) sui 4.399 controlli effettuati tra corse (3.004), “point-to-point” (617) e centri di allenamento (778); i ritiri sono stati 1.951, con il 34,1% per il terreno (ma sono indicate in dettaglio altre undici “voci” come motivazioni dei ritiri). Passando alle 2.663 corse disputate, orario pienamente rispettato per il 56,7% (migliore percentuale negli ultimi sei anni), per il resto 21,3% con 1' di ritardo, 11,3% con 2', 5,5% con 3' e appena 5,2% con 4' o più. Chiusura con numeri in ordine sparso: 345 allenatori più altri 204 a licenza “ristretta” con massimo 4 cavalli, 61 fantini in piano, 125 in ostacoli e 56 allievi, 8 gli agenti dei jockey e infine 3.252 i dipendenti delle scuderie (1.776 a tempo pieno, 1.476 part-time con meno di 35 ore settimanali).

STALLONI - Trasloco da Coronavirus per Nad Al Sheba: in relazione alla probabile chiusura dell’Università di Bologna, all’interno della quale si trova l’Istituto Fecondazione Artificiale, per proseguire la stagione di monta lo stallone è stato trasferito in Toscana all’Azienda Agricola La Piaggia, nei dintorni di Santa Croce sull’Arno. Dalla Francia, esattamente dall’Haras de Longecheaux dove era stato trasferito quest’anno per la stagione di monta, arriva invece la notizia della morte di Worthadd: la rottura dell’aorta addominale ha stroncato il 13enne figlio di Dubawi, che in Italia per la Incolinx nel 2010 centrò la doppietta Parioli-Derby.

ITALIA - Ieri c’era attesa, sul fronte ippico, per avere qualche segnale importante dal ministero di riferimento in questo periodo ancora più difficile del solito per l’intero comparto dei cavalli che corrono. Anzi, che in Italia non corrono più dal 10 febbraio: quasi due mesi, ormai. E invece, per impegni di governo di Giuseppe L'Abbate, il sottosegretario del Mipaaf con delega all’ippica, è stata spostata alle 18 di oggi la “conference call” prevista con il Comitato Crisi Ippica Covid-19 (che fa riferimento ad Antonio Somma, titolare della Scuderia Bivans) e con le altre associazioni di categoria.