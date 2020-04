19/4/2020 Ippicanews

OGGI - Palinsesto ordinario: Jagersro (Sve, g, 12.15), Arjang (Sve, t, 13.45). Tv: diretta UnireSat. Palinsesto complementare Betflag: Tampa Bay Downs (Usa, g, 18.24), Gulfstream Park (Usa, g, 18.55), Remington Park (Usa, g, 1.00).

SVEZIA - Ieri a Umaker s’è disputata la quarta e ultima corsa di qualificazione per il Paralympiatravet (gruppo 1, 1.000.000 sek, m. 2140) del 25 aprile ad Aby: la vittoria è andata con merito al finlandese Next Direction, che dalla seconda curva ha girato all’esterno del battistrada Son of God fino a sopravanzarlo in retta d’arrivo e chiudere a media di 1.12.3 sui 2140 metri. Next Direction va così a completare il cast del Paralympiatravet che, salvo rinuncen (oggi i partenti ufficiali e i numeri), comprenderà i vincitori delle altre tre prove di qualificazione (Disco Volante, Cyber Lane ed Elian Web) e le sei wild card scelte dai responsabili dell’ufficio tecnico di Any (Billie de Montfort, Gareth Boko, Looking Superb, Milliondollarrhyme, Sorbet e Velvet Gio) dopo la rinuncia del vincitore 2019, Propulsion.

Ieri trotto a Vaggeryd: Breddlopp (29.100 sek, m. 2140) Zar Op rp. Ieri trotto a Umaker: Easy Led-STL Bronsdivisionen, Försök 3 (227.000 sek, m. 2140) non ha corso Zap di Girifalco; (109.000 sek, m. 3140-3160) Zeki Font.

GIAPPONE - Ieri a Nakayama una vittoria per Mirco Demuro (27 nel 2020), con Trois Mars in una “allowance”. Nel convegno un quintuplo da 79/1 per il francese Christophe Lemaire. Da segnalare anche l’ennesimo show del saltatore Oju Chosan (nella foto), che ha rafforzato così il suo status di leggenda dell’ostacolismo giapponese: infatti a 9 anni, su terreno pesantissimo, s’è aggiudicato il Nakayama Grand Jump (gruppo 1, 126.060.000 yen, m. 4250 steeple) per la quinta volta consecutiva, collezionando la tredicesima vittoria di fila in ostacoli, tutte peraltro in corse di gruppo!

AUSTRALIA - Il Coolmore non sta mai con le mani in mano. Operativo in tutto il mondo (ora anche in Italia con la dislocazione dello stallone Requinto per il 2020), il gruppo irlandese è diventato maggior... azionista nella proprietà di King’s Legacy, capofila degli attuali 2 anni locali, reduce dal secondo successo in gruppo 1 nelle Champagne Stakes di ieri a Randwick. L’acquisto tuttavia era stato già definito dopo la precedente vittoria nelle Inglis Sires’ Produce Stakes, con una prestazione che aveva scatenato l’interesse di molte scuderie. Un’altra curiosità: l’anno scorso il Coolmore era stato “underbidder” del figlio di Redoute’s Choice alla Magic Millions Gold Coast Yearling Sale, arrendendosi all’offerta vincente di 1.400.000 Au$ da parte di James Harron.

INGHILTERRA - In attesa di novità sulla ripresa delle corse almeno entro la metà di maggio, in Inghilterra l’obiettivo sembrerebbe quello di disputare le Ghinee a inizio giugno e Derby e Oaks a inizio luglio, fermo restando il Royal Ascot a metà giugno, due settimane dopo le classiche di Newmarket e due prima di quelle di Epsom.

IRLANDA - Goffs UK e Arqana hanno deciso di unire le forze e stanno così definendo l’allestimento di un unico “breeze up” alla fine di giugno all’ippodromo di Naas: una scelta dettata dal fatto che Goffs Uk per il suo appuntamento di Doncaster (22-23 aprile, già spostato all’inizio di giugno a Londra) s’era ritrovata con ben 143 iscritti su 165 provenienti dall’Irlanda, e Arqana ne aveva 135 per quello di Deauville (8-9 maggio, slittato all’interno della Summer Sale ricollocata al 20 luglio).

FRANCIA - Sulla data della ripartenza delle corse non c’è certezza, neppure in Francia. L’ippodromo di Clairefontaine tuttavia s’è portato avanti... col lavoro, con un’iniziativa che andrebbe presa ad esempio: ovvero ha già predisposto un kit destinato da principio solo agli operatori ammessi per i convegni a porte chiuse e successivamente al pubblico, quando sarà consentita la partecipazione degli appassionati ippici. Il kit comprende mascherina, guanti e gel disinfettante, oltre a una guida informativa sulle misure precauzionali generiche e in particolare all’interno dell’ippodromo per contrastare il Covid-19. Qualore il calendario delle corse venisse confermato, Clairefontaine dovrebbe ripartire il 15 giugno.