1/5/2020 Ippicanews

OGGI - Palinsesto ordinario: Rattvik (Sve, t, 18.20), Gulfstream Park (Usa, g, 19). Tv: diretta UnireSat. Palinsesto complementare Betflag: Tampa Bay Downs (Usa, g, 18.24), Gulfstream Park (Usa, g, 19), Remington Park (Usa, g, 1.00), Los Alamitos (Usa, g, 3.00).

SVEZIA/1 - Ieri a Bergsaker c’è stato il rientro di Turno di Azzurra, che non correva da ottobre: è finito onesto quarto sul doppio km, in 1.15.0, per il nuovo training di Mika Haapakangas. L’indigeno della finlandese Reima Kuisla Stable Oy avrebbe dovuto passare in allenamento al team Gocciadoro nel gennaio scorso, unitamente al compagno di colori Ubertino Grif, ma per un nuovo contrattempo fisico di quest’ultimo Kuisla aveva rinunciato al loro trasferimento in Italia. Oggi trotto a Dannero: Stolopp (65.000 sek, m. 2640) Zeki Font.

SVEZIA/2 - Fissata per mercoledì prossimo a Solvalla la prova di riqualifica per Urlo dei Venti, sui 2140 metri. Il portacolori della Scuderia Barbalbero, allenatore ora da Timo Nurmos, non corre dal Lotteria 2019 e dovrebbe rientrare proprio a Solvalla il 13 maggio nel Meadow Roads Lopp (206.000 sek, m. 1640), cui è destinato anche Vivid Wise As.

SVEZIA/3 - Elitloppet a porte chiuse, senza la solita folla in tribuna? E allora giiustamente ecco che Solvalla ha annunciato che il convegno di corse del 31 maggio non si terrà con gli orari abituali ma avrà inizio alle ore 15 e la finale della classicissima svedese si disputerà alle 20.30, quindi in prima serata, per un Auditel da risultati pazzeschi.

GERMANIA - Dichiarati i partenti ufficiali per la “prima” del galoppo di lunedì 4 a Dortmund: otto corse, solo una delle quali con dotazione appena superiore (3.500 €) a quella minima (3.000). Subito impegnati quattro fantini italiani: cinque ingaggi per Miki Cadeddu, tre per Marco Casamento, due per Tommaso Scardino, uno per Nicol Polli e Concetto Santangelo. Hannover giovedì 7 recupererà le tre listed in origine programmate per il convegno dell’1 maggio poi annullato. Colonia venerdì 8 ospiterà le prime pattern: Carl Jaspers Preis (gruppo 2, m. 2400) e Cologne Classic (gruppo 3, m. 1600), nelle quali Casamento dovrebbe far coppia con Nikkei e Grocer Jack. Situazione meno chiara invece per la ripresa del trotto: si parla di un blocco che dovrebbe andare avanti fino al 10 (Berlino, per esempio, ha annullato il convegno dell’8 dando appuntamento a quello del 17), tuttavia sono stati già dichiarati i partenti per martedì 5 a Monaco Daglfing.

FRANCIA/1 - Il Belgio è ancora senza corse, intanto però alcuni operatori (in particolare i fratelli Paul e Luc Roelens) hanno formalmente protestato con la Francia per il blocco agli stranieri, cavalli e uomini, con la ripartenza indicata per l’11 maggio. Infatti sono parecchi gli allenatori belgi che spesso, se non stabilmente, corrono appunto nella confinante Francia, soprattutto quelli del trotto, a causa delle limitata attività nella loro nazione.

FRANCIA/2 - Andrea Marcialis dovrebbe schierare Way To Paris nel Prix d'Harcourt dell'11 maggio a Longchamp, corsa in cui se la vedrà quindi con Sottsass. Cristian Demuro quindi sarà impegnato in sella a quest'ultimo, il grigio di Paolo Ferrario potrebbe far coppia con Pierre Charles Boudot.

SUDAFRICA - Come non detto: nonostante il livello di “lockdown” da oggi ridotto dal massimo di 6 a 4, il Governo non ha dato il suo consenso alla ripresa delle corse, vietando lo spostamento dei cavalli per fini “non riproduttivi”, e così la National Horseracing Authority ha annullato l’odierno convegno a Kenilworth. Si attendono notizie per gli appuntamenti successivi domani a Turffontein (con il Derby Day), domenica a Greyville e lunedì a Fairview, con la NHA che darà comunicazioni di giorno in giorno.

INGHILTERRA - Una mega-riffa per vincere un giorno da proprietario di un cavallo montato da Lanfranco Dettori, nel 2021: è l’iniziativa (nella foto) che sta per essere lanciata da Racehorse Lotto, ogni biglietto costerà due sterline e l’incasso sarà devoluto al “Charities Together Covid-19 Appeal”. Frankie, che in quella circostanza indosserù una giubba speciale, si è dichiarato ovviamente entusiasta del progetto.

STATI UNITI - Fino alle ore 15 italiane di oggi si potrà votare per le semifinali di “The GOAT Challenge”, il sondaggio on line su Twitter per scegliere il cavallo statunitense più forte di tutti i tempi fra trotto e ambio: le sfide che designeranno i finalisti sono Moni Maker-Niatross e Muscle Hill-Mack Lobell. Sempre oggi invece, sulla pagina Facebook dell’USTA alle 19 italiane, appuntamento con la Dexter Cup virtuale, che avrebbe dovuto disputarsi domani a Freehold: otto partenti, con Chaptiama e Patriarch Hanover in evidenza.

ITALIA - Con una lettera al ministro Teresa Bellanova e al Mipaaf, il Siag sottolinea «la necessità di valutare la ripresa dei convegni di corse su base regionale», in riferimento agli ultimi dati forniti dall'ISS, per i quali intere zone dell'Italia hanno raggiunto livelli di contagio con RH inferiore ad 1. Va osservato però come in alcune regioni, la Campania su tutte per il trotto, non ci sarebbe alcun problema a garantire corse con "numeri” e qualità adeguati, a differenza però di altre realtà più circoscritte. E va anche ricordato, piuttosto, come lo spostamento dei cavalli sia consentito dalle ultime disposizioni, anche dall'Italia verso l'estero.