Castiglia apre in Svezia

Vincenzo Castiglia apre scuderia in Svezia: lascerà in Toscana soltanto i puledri della lettera C e qualche anziano routinier, trasferendo il meglio della sua scuderia dalle parti di Malmoe.

«Lo faccio per tutelare me e i miei proprietari: non voglio che perdano la passione, i loro sacrifici vanno appagati insieme a quelli che abbiamo sostenuto insieme in questo difficile periodo. Spero che qui si sistemi tutto in fretta, a tornare indietro ci si mette poco...», la spiegazione dell’allenatore e driver napoletano su Facebook.

Saranno tredici i cavalli che Castiglia sposterà in Svezia mercoledì della prossima settimana: su tutti spicca il 3 anni Beckham, primatista della generazione 2017 con l’1.12.1 realizzato sul miglio il 9 marzo a Follonica, appartenente alla No.Ma. Farm. Gli altri saranno Akela Play, Athena dei Veltri, Au Revoire Font, Baronerosso Play, Beowulf Play, Bluegrass As, Virtual Trebì, Vulcan Black, Zebrina Font e altre tre B che solo da venerdì raggiungeranno i box di Vincenzo, il quale dal 2017 s’è messo in proprio (99 vittorie finora, 37 il “personale” ottenuto nel 2018) dopo un lungo periodo di collaborazione con Holger Ehlert.

Nella foto la vittoria di Beckham al debutto a Milano, nel febbraio scorso, con Vincenzo Castiglia in sulky