Campania, stop alla protesta

Buone nuove sul fronte del trotto campano, molto agitato dopo l’annullamento del GP Stabile e delle altre corse di oggi ad Aversa: un annullamento sicuramente frettoloso, da parte del Mipaaf, dopo che la Saita aveva fornito la documentazione e le garanzie richieste in merito alla ritrovata efficienza dei due autostarter andati fuori uso sabato 30.

Oggi c’è stato infatti un nuovo e proficuo incontro tra la dirigenza del Cirigliano, in particolare con il cav. Nunzio Stabile, e sei allenatori-guidatori (Raffaele D’Alessandro, Antonio Improda, Antonio Merola, Mario e Salvatore Minopoli, Marcello Vecchione), questi accompagnati dall’avv. Giovanni Sibilio, in rappresentanza degli operatori locali. In attesa della verifica di lunedì, da parte di una “competente commissione ministeriale”, composta da un dirigente e da un funzionario, i professionisti campani hanno deciso di interrompere lo stato di agitazione, dopo che peraltro avevano già regolarmente dichiarato i partenti per le corse di martedì a Pontecagnano.

La Saita e gli operatori contano su un esito positivo della verifica Mipaaf: a quel punto ci sarà modo e tempo per riassegnare al Cirigliano il gran premio e le corse annullate oggi e aggiungere magari qualche giornata di quelle perse per lo stop da Covid-19. Diversamente, da martedì la situazione tornerà particolarmente critica, fermo restando che la protesta non certo compatta degli ultimi giorni (venerdì a Napoli una sola corsa disputata e tutti a casa prima della 5ª, ieri a Castelluccio dei Sauri una corsa annullata dopo che erano stati nuovamente ritirati i cavalli di diversi operatori campani) ha portato danno soprattutto agli ippodromi sede della contestazione, oltre che di fondo agli stessi protagonisti dello stato di agitazione.