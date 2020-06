Royal Ascot su RaiSport

Il galoppo d’oltre Manica procede a porte chiuse ma a tappe forzate, dopo una partenza ritardata rispetto a Germania, Francia e anche Italia. L’Inghilterra ha infatti ripreso a correre l’1 giugno e l’Irlanda soltanto l’8, così lo scorso weekend è stato il turno delle Ghinee di Newmarket e oggi e domani è toccato a quelle del Curragh. In attesa dei rispettivi Derby, da martedì a sabato ci sarà Royal Ascot, con un programma e soprattutto un montepremi riveduto e corretto.

Nel palinsesto ordinario italiano, in assenza del rinnovo degli accordi per la teletrasmissione delle loro corse, non c’è ancora traccia di Inghilterra e Irlanda. Queste sono invece ben presenti nel palinsesto complementare di Betflag, operativo a titolo sperimentale dal 17 marzo ed effettivo dal 5 giugno, e ancora mancanti in quello di Snai, che ha iniziato invece il 3 giugno. La situazione resterà la stessa anche la prossima settimana, in occasione di Royal Ascot, che quindi comparirà solo nel complementare Betflag (che per esempio oggi proponeva la bellezza di due campi inglesi, uno irlandese, due francesi, uno sudafricano e otto statunitensi di galoppo, e ancora due francesi e uno tedesco di trotto, per un totale di 17 campi!) e da nessun altra parte.

Fin qui sul fronte scommesse, che ovviamente fanno rima con diretta Tv. Tuttavia per Royal Ascot c’è una notizia importante: la Rai ha acquisito i diritti in chiaro per trasmettere la corsa principale di ognuna delle cinque giornate del meeting reale. Andranno quindi su RaiSport le Queen Anne Stakes (gruppo 1, 250.000 lst, m. 1609) di martedì, le Prince of Wales’s Stakes (gruppo 1, 250.000 lst, m. 2004) di mercoledì, la Ascot Gold Cup (gruppo 1, 250.000 lst, m. 4014) di giovedì, la Commonwealth Cup (gruppo 1, 250.000 lst, m. 1200) di venerdì e le Coronation Stakes (gruppo 1, 250.000 lst, m. 1609) di sabato. Questi gli orari dei collegamenti, che inizieranno 15' prima di ogni corsa e avranno la durata di 40' (cronaca e commento di Claudio Icardi): martedì 14.35, mercoledì 15.45, giovedì 16.20, venerdì 16.20, sabato 14.35.